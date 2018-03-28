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Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti!

2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu.

Ajans PressTürkiye’deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin durumunu inceledi.Ajans Press’inTürkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’ndan (TESK)ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının ilk iki ayında 20 bin 308 esnaf iflas bayrağını çekerken, 2014’ten bu yana iflas eden esnaf sayısı 430 bin 275 oldu. Bunun yanı sıra bu yılın ilk iki ayında 22 bin 758 esnafında sicil değişikliğine gittiği belirlendi.

ESNAF KOBİ KREDİSİNİ ÖDEYEMİYOR

ITS MedyaveAjans Press’inkonuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, geçtiğimiz yıl esnaflarla ilgili 140 bin 461 haber yansıma bulduğu tespitedildi. Yine aynı dilim içerisinde KOBİ’lerle ilgili 14 bin 509 haber çıktığı belirlenirken;2017 yılında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kolay kredi imkânı sunulurken, bu yıl kredi taksidini ödeyemediği için icralık olan işletmelerin sayısında artış olduğu tespit edildi. Böylelikle, KOBİ kredisini ödeyemediği için icra takibine alınan işletmelere son bir yılda 20 bin 718 esnaf daha katılırken, 2017 sonu itibarıyla icralık olan toplam KOBİ sayısının 332 bin 461’e ulaştığı belirlendi. Bunun dışında, takipteki KOBİ kredilerinin tutarı bir yılda yüzde 17 artarken, 25,3 milyar lira fırladığı görüldü. 2018 Ocak ayında ise bu tutar 25,6 milyar olarak karşımıza çıktı. Geçen yıl bankaların tahsili gecikmiş alacak tutarındaki artış yüzde 40 oranında KOBİ kredilerinden kaynaklanırken, bankalara borçlanan her yüz KOBİ’den 10’dan fazlasının icralık durumda olduğu görüldü.

Bugün 09:26 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

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Nurettin Öztürk - gereğinden fazla esnaf var,esnaf bir nevi gizli işsiz demektir.esnaftan çok daha az vergi alınmalı özellikle kira stopajı kalkmalı.hatta götürü usulde basit usulde vergiye tabi olmalı,muhasebeci derdi hiç olmamalı,esnafı ezmemeli

Yanıtla . 0Beğen 28 Mart 10:01

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