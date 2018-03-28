İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şehrin değişik yerlerinde 15 riskli yapının kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesi içim hak sahipleri başvuruda bulundu. İzmit Belediyesi de gerekli kanuni süreçler sonunda 15 hak sahibine riskli yapıların yıkılarak yerine yenisinin yapılması konusunda gerekli tebligatlarda bulundu.
Bugün 09:32 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:33 TSİ )
İzmit'te 15 bina yıkılacak!
İzmit’te kentsel dönüşüm kapsamına giren ve risk oluşturan 15 binanın yerine yenisi yapılacak.
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Bugün 09:32 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz