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İzmit'te 15 bina yıkılacak!

İzmit’te kentsel dönüşüm kapsamına giren ve risk oluşturan 15 binanın yerine yenisi yapılacak.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, şehrin değişik yerlerinde 15 riskli yapının kentsel dönüşüm kanunu kapsamında yenilenmesi içim hak sahipleri başvuruda bulundu. İzmit Belediyesi de gerekli kanuni süreçler sonunda 15 hak sahibine riskli yapıların yıkılarak yerine yenisinin yapılması konusunda gerekli tebligatlarda bulundu.

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