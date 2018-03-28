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Akşener'den Erdoğan'a çağrı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözleri ile ilgili olarak, "Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için 'FETÖ Borsası'nın peşine düşmelisiniz" dedi.

Akşener, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın, katıldığı bir televizyon programında kullandığı, 'FETÖ borsası' sözlerini değerlendiren Akşener şunları söyledi: "Bu öyle bir oyun ki, iktidarın Gaziantep milletvekili 'imdat' diye bağırıyor, 'FETÖ borsası açıldı, parayı basan işadamı serbest kalıyor' diyor. Bu durum herhangi bir gelişmiş ülkede yaşansa, ülkeyi yönetenler sokağa bile çıkamaz. Yargı temsilcileri utanır, kendini sorgular.Yönetenler utanır, insan içine çıkamaz.Bizde ne oluyor? Erdoğangiller kendilerini uyaran bu milletvekilinin 'dikkatini' çekiyor. Bunu da utanıp sıkılmadan söylediler!Siyasette dikkat çekmek ne demektir biliyor musunuz? 'Sus, otur' demektir. 'Sus, otur' demişler o vekile! Bakalım bu konuda bir daha ağzını açabilecek mi? Tamam o sussun otursun da, hale bakın ki Cumhurbaşkanı'nı uyarmak da bize düşüyor. Sayın Erdoğan FETÖ mücadelesinde samimiyseniz desteğimiz sizinledir. Ülkenin bekası için 'FETÖ Borsası'nın peşine düşmelisiniz. Unutmayın ki bu, 15 Temmuz'da devleti sokaktan toplayan aziz milletimize de borcunuzdur. Sadece biz değil, azıcık aklı olan, FETÖ konusunda pis kokular alıyor. Daha üç dört gün evvel, 'Gezi Olayları'nın çıkmasını tetikleyen çadırların yakılması emrini veren, halen FETÖ'den tutuklu bulunan Emniyet Müdürüne 10 ay ceza verildi. Sayın Erdoğan, ya bu işlere dikkatini vermeli ya da etrafındaki danışman ordusunu gözden geçirip, kim dost, kim düşman belirlemeli.Bir taraftan gezi olaylarına terör eylemi demekte ısrar ediyorsunuz, diğer taraftan olayları başlatan emniyet müdürü FETÖ'cü ve sadece 10 ay gibi bir ceza alıyor. Bu nasıl bir çelişkidir? Sakın sizi, Gezi'de de FETÖaldatmış olmasın. Gelin bu işe bir de bu gözle bakın" dedi.

'MEHMETÇİK ZATEN AFRİN'DE'

Konuşmasında, Sayın Erdoğanson günlerde sık sık ‘Afrin'e gideceğim’ diyor. Mehmetçik zaten Afrin'de diyen Akşener, şöyle devam etti: "Biz kendisinden, şu Gazze'ye gitme sözünü yerine getirmesini bekliyoruz. Sekiz yıl geçti bir türlü gidemedi. Adalet ve Kalkınma PartisininGenel Başkanı geçen gün yine ÖSO'nun kahramanlıklarından bahsetti.Buradan soruyorum; Sayın Erdoğan ÖSO olmasaydı kahraman ordumuz Afrin'i alamayacak mıydı? Bu harekatı başaramayacak mıydı? Siz ne demek istiyorsunuz? AK Parti Genel Başkanı Erdoğansaat başı televizyonlara çıkıp, yapıp ettiklerini anlatıp duruyor. İçinde sevgi yoksa eksik kalır yaptıklarınız. Artık insanlar televizyonlarını açmaz oldu. Aynı sözleri dinlemekten, milleti bıktırdınız. Saraya kapandınız, saltanata düştünüz. Millet ne yiyor, ne içiyor düşündüğünüz yok. Bindiniz ciplere milleti unuttunuz. Harun olacağız dediniz, karun oldunuz. İYİ PARTİ adalet, demokrasi, OHAL'siz bir Türkiye, bağımsız tarafsız bir yargı vaat ediyor. Türkiye İYİ Olacak."

Bugün 09:41 TSİ - Siyaset

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