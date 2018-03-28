Mehmet Çevik sessizliğini bozdu!

Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın vurgun öncesi katıldığı toplantılarda en önde yer alan ekranların tanınmış oyuncusu ve Kocaeli Şehir Tiyatroları eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Çevik, ilk kez Gazete Habertürk'ten Bülent İpek'e konuştu.

Hiç para yatırmamış

“Keşke o reklamı yapmasaydım” diyen Çevik, sisteme hiç para yatırmamış. ‘Medya danışmanlığı’ karşılığında aldığı ücreti açıklamayan ünlü oyuncu, “Hayatım boyunca kolay para kazanmanın peşinde olmadım” diyor.

Çevik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Meşru olduğunu düşündüğüm bir projenin tesis açılışlarında durdum ama sisteme katılmadım. Bu bir üretim sahasının açılışıydı. Kendimi şöyle mağdur hissedebilirim, ruhsatlı ve yasal olduğunu düşündüğüm bir işin basın ayağında bulundum.

Gönül verdiğim mesleği yaparken dolandırıcılar grubunun içine düşmek çok üzücü.

Eğer ortada bilmediğim için bir suç oluşmuşsa bu tabii benim için vebal haline gelir. Hayatım boyunca menfaat için eğilmedim. Açılış fotoğraflarında yer almamın bu kadar konuşulması galiba duruşu net bir sanatçının yıpratılmasına yönelik bir politikanın ürünü.

Tepki görmedim ama suratlarının düştüğünü söylemek mümkün. Şu an yaşamdan geri çekilmedim. Atıl durumda kalarak hayatta yaşanmaz, ben atıl durumda kalmam.