Turkuaz futbol rüzgârı Antalya’da da esti!

Yıldız Sunta ve Scattolini futbol takımları, güzel bir futbol organizasyonu ile hem hatıralık birkaç gün geçirdi, hem de Süper Kupa maçının ilk ayağını Antalya’da oynadı. Oktay Kocatekin, geçen yıl Kasım ayında, kentimizde ilk kez düzenlenen Kocaeli Turkuaz Şirketler Futbol Ligi kura çekiminde, turnuvaya katılan firma temsilcilerine, lig şampiyonu ve Play-Off şampiyonu olan takımlar arasında, Antalya’da Süper Kupa Finali ilk maçını oynayacakları sözünü vermişti. İşte bu organizasyon Antalya Side’de gerçekleşti.

MÜKEMMEL ORGANİZASYON OLDU

Kocaeli’nde ilk kez düzenlenen Turkuaz Futbol Ligi’nde şampiyon olan Yıldız Sunta ile Play-Off müsabakaları sonunda birinci olan Scattolini futbol takımları, 3 M Organizasyon firma sahibi Oktay Kocatekin ve Turkuaz Futbol Genel Koordinatörü Can Vatansever ile birlikte, Antalya Side’de, Side Star Elegance Hotel’de ağırlandı.

KARADAŞ VE YILMAZ’DAN DUYGULANDIRAN DESTEK

Turkuaz Futbol Organizasyon Komitesi’nde yer alan, aynı zamanda Futbol Saha Komiserleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Karadaş ve Yardımcısı İbrahim Yılmaz da, Antalya’da gerçekleşen güzel organizasyonda yerlerini aldı. Organizasyon Komitesi Başkanı Oktay Kocatekin’e ve Turkuaz Futbol Genel Koordinatörü Can Vatansever’e her konuda büyük destek olan ikili, müsabaka boyunca da görevlerini mükemmel yaptı.

KURŞUNLU ŞELALELERİNİ VE GÖLBAŞI’NI DA GEZDİLER

Perşembe gecesi yola çıkan kafile, Side’de Side Star Elegance Hotel’de hem tatil yaptı, hem de otelin futbol tesislerinde futbol oynayarak güzel bir hafta sonu geçirdi. Dönüş yolunda Antalya’nın dünyaca ünlü Kurşunlu Şelalesi ve Isparta’nın doğa harikası Gölbaşı’nı da gezme fırsatı bulan kafile, pazar akşamı kente, unutulmaz anılarla geri döndü. Kurşunlu Şelalelerinde bol fotoğraf çektiren kafile, doğanın güzelliğine hayran kaldı.

İLK MAÇIN GALİBİ: YILDIZ SUNTA

Turkuaz Kocaeli Şirketler Futbol Ligi’ni şampiyon bitiren Yıldız Sunta ve Play-Off birincisi Scattolini ekipleri, Antalya Çolaklı Gündoğdu beldesindeki, Side Star Hotel Spor Center’da karşı karşıya geldi. Şahane denilecek modern futbol tesislerinde oynanan müsabakanın ilk yarısı çekişmeli geçti. Gerek tecrübesiyle gerek de oyun disipliniyle bir adım öne çıkan Yıldız Sunta futbol takımı, maçı Uğur Çolak (2) ve Ulaş Esen’in golleriyle 3-0 kazanarak, ikinci maç için büyük avantaj elde etti. Uğur Çolak attığı iki güzel gol ve oynadığı futbol ile maça damgasını vurdu.

MAÇ BAHANE DOSTLUK ŞAHANE

Gerek Yıldız Sunta, gerekse Scattolini futbol takımlarının futbolcuları arasındaki dostluk, görülmeye değerdi. Otobüs yolculuğuyla başlayan güzel ortam, otel içinde müsabaka öncesi ve sonrasında da devam etti. Müsabakayı 3-0 kaybeden Scattolini takımının yöneticisi Ali Balkan ve teknik sorumlu Tanju Kütük, maç sonunda Yıldız Sunta futbol takımını tebrik ederek, ikinci maç içinde başarılar diledi. Aynı şekilde Yıldız Sunta futbol takımının yöneticisi Mükremin Yılmaz da, Scattolini takım futbolcularına centilmence oyunlarından dolayı teşekkür ederek, ikinci maç için başarılar diledi.