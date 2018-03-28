TFF Antalya Bölgesi hakemlerinden Anıl Yağcı, İhsan Kaan Delice ve Ahmet Maden hakem üçlüsünün yönetimiyle oynanan müsabakada, Yıldız Sunta takım kadrosunda Selim Baytören, Mehmet Akif Karaman, Özcan Bilgin, Emre Uçak, Ercan Hoşoğlu, Coşkun Gökdemir, Uğur Çolak, Gökhan Bekil, Ali Güren, Fatih Engin, Ulaş Esen, Mahir Gürcüsu ve Murat Devrim yer aldı. Scattolini futbol takımında ise Mustafa Saraç, Mustafa Ede, Tuncay Kortel, Hamza Kara, Ziya Aybadin, Mecit Subaşı, Çağatay Göktekin, Erhan Karayağış, Kadir Bozdağ, Reha Akyıldız, Caner Ülkü, Recep Orhun ve Soner Kılıç yer aldı. Müsabaka boyunca çıkabilecek sakatlanmalar ve sağlık sorunu için Antalya Manavgat Özel Bilgi Hastanesi Ambulansı ve sağlık ekibi de görev yaptı.
Bugün 10:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:37 TSİ )
Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan…
Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan…
Bugün 10:35 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz