Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:37 TSİ )

Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan…

Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan…

TFF Antalya Bölgesi hakemlerinden Anıl Yağcı, İhsan Kaan Delice ve Ahmet Maden hakem üçlüsünün yönetimiyle oynanan müsabakada, Yıldız Sunta takım kadrosunda Selim Baytören, Mehmet Akif Karaman, Özcan Bilgin, Emre Uçak, Ercan Hoşoğlu, Coşkun Gökdemir, Uğur Çolak, Gökhan Bekil, Ali Güren, Fatih Engin, Ulaş Esen, Mahir Gürcüsu ve Murat Devrim yer aldı. Scattolini futbol takımında ise Mustafa Saraç, Mustafa Ede, Tuncay Kortel, Hamza Kara, Ziya Aybadin, Mecit Subaşı, Çağatay Göktekin, Erhan Karayağış, Kadir Bozdağ, Reha Akyıldız, Caner Ülkü, Recep Orhun ve Soner Kılıç yer aldı. Müsabaka boyunca çıkabilecek sakatlanmalar ve sağlık sorunu için Antalya Manavgat Özel Bilgi Hastanesi Ambulansı ve sağlık ekibi de görev yaptı.

Bugün 10:35 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kara Mart! mask
Kara Mart!
Savaş Demir’den tebrik mask
Savaş Demir’den tebrik
Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan… mask
Hakemler ve sağlık ekibi Antalya’dan…
40 puana bir an önce ulaşmalıyız mask
40 puana bir an önce ulaşmalıyız
Küçük Erkekler futbolda 4 takım yarı final biletini kaptı mask
Küçük Erkekler futbolda 4 takım yarı final biletini kaptı
Gençler Bocce ödül töreni ile son buldu mask
Gençler Bocce ödül töreni ile son buldu
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!

GALERİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL