Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:47 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 10:48 TSİ )

16. ve 20. Meslek Komitelerinden ortak açıklama: Üyelerimize layık olacağız

İçlerinde Yusuf Erenkaya ve İlhan Akkurt gibi isimlerin yer aldığı KOTO Senin Grubu’nun 16 ve 20. Meslek Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Üyelerimize layık olacağız” denildi.

KOTO’da yaklaşan seçimler öncesinde Meslek Komitelerine aday olanlar çalışmalarını artırdı. Son olarak, içlerinde Yusuf Erenkaya ve İlhan Akkurt gibi önemli isimlerin yer aldığı KOTO Senin Grubu’nun 16 ve 20. Meslek Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Üyelerimize layık olacağız” mesajı verildi.

YOĞUN TEMPO

Kocaeli Ticaret Odası’nın yaklaşan seçimleri öncesi, mevcut başkan ve başkan adayı Necmi Bulut’un ekipleri yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Bulut önderliğindeki KOTO Senin Grubu’nda yer alan komite adayları hem sahada birlikte, hem de birebir yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Daha önce tek komite olan ancak daha sonra ayrılarak 16. Komite (kafe, pişmaniye ve hazır yemek) ve 20. Komite (konaklama ve restorantlar) şeklinde hizmetlerini sürdüren gruplar ise seçim çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

ÖNEMLİ İSİMLER

16. Komite’de Uğur Demir, Kadir Çetin, Mehmet Yıldırım, Onur Özbek, Şinasi Okuş, Ahmet Bölükbaşı, Önder Akbaş, Yasemin Ağra, İbrahim Bıyıklı, Mert Aykanat, Özkan Gürel, Mert Vericioğlu ve Ferhat Aydın, 20. Komite’de ise Yusuf Erenkaya, Eray Bodur, İlhan Akkurt, Cem Gür, Özgür Akçi, Eyüp Şahintürk, Mehmet Cezayir, Selin Şahin, Kadriye Sarımeşe, Özlem İşbilir, Mustafa Karahan, Erhan Oğuz ve Ümit Salih Bolol gibi şehrimizin tanınmış isimleri yer alıyor.

BULUT ÖNDERLİĞİNDE

Ortak komite toplantısı yapan iki grup, çalışmalarını ve seçim stratejilerini gözden geçirirken, komite temsilcileri de ortak açıklama yaptı. Komite adayları, Bulut’un liderliğinde yollarına devam ettiklerini söyleyerek, “Necmi başkan ve ekibiyle yola çıkan bizler, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. KOTO Senin Ekibi’nin parçasıyız, tüm üyelerimize dokunmak, sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Necmi Bulut başkanımız ve ekipteki tüm arkadaşlarla birlikte dersimizi çok iyi çalıştık, çalışıyoruz, herhangi bir ayrışma yaşamadan, ekip ruhuyla hareket etmeye, üyemize layık olmak için yoğun çaba göstermeye devam ediyoruz” dedi.

Bugün 10:47 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
379 firma eleman arıyor! mask
379 firma eleman arıyor!
Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti! mask
Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti!
Necmi Bulut: Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz mask
Necmi Bulut: Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz
Deniz Liman Şube Körfez’e taşınıyor mask
Deniz Liman Şube Körfez’e taşınıyor
Nakliyat-İş’ten Real tepkisi! mask
Nakliyat-İş’ten Real tepkisi!
KOTO 18. Komite destek istedi mask
KOTO 18. Komite destek istedi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!

GALERİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL