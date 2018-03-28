16. ve 20. Meslek Komitelerinden ortak açıklama: Üyelerimize layık olacağız

KOTO’da yaklaşan seçimler öncesinde Meslek Komitelerine aday olanlar çalışmalarını artırdı. Son olarak, içlerinde Yusuf Erenkaya ve İlhan Akkurt gibi önemli isimlerin yer aldığı KOTO Senin Grubu’nun 16 ve 20. Meslek Komitesi tarafından yapılan açıklamada “Üyelerimize layık olacağız” mesajı verildi.

YOĞUN TEMPO

Kocaeli Ticaret Odası’nın yaklaşan seçimleri öncesi, mevcut başkan ve başkan adayı Necmi Bulut’un ekipleri yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Bulut önderliğindeki KOTO Senin Grubu’nda yer alan komite adayları hem sahada birlikte, hem de birebir yoğun bir seçim kampanyası yürütüyor. Daha önce tek komite olan ancak daha sonra ayrılarak 16. Komite (kafe, pişmaniye ve hazır yemek) ve 20. Komite (konaklama ve restorantlar) şeklinde hizmetlerini sürdüren gruplar ise seçim çalışmalarını birlikte sürdürüyor.

ÖNEMLİ İSİMLER

16. Komite’de Uğur Demir, Kadir Çetin, Mehmet Yıldırım, Onur Özbek, Şinasi Okuş, Ahmet Bölükbaşı, Önder Akbaş, Yasemin Ağra, İbrahim Bıyıklı, Mert Aykanat, Özkan Gürel, Mert Vericioğlu ve Ferhat Aydın, 20. Komite’de ise Yusuf Erenkaya, Eray Bodur, İlhan Akkurt, Cem Gür, Özgür Akçi, Eyüp Şahintürk, Mehmet Cezayir, Selin Şahin, Kadriye Sarımeşe, Özlem İşbilir, Mustafa Karahan, Erhan Oğuz ve Ümit Salih Bolol gibi şehrimizin tanınmış isimleri yer alıyor.

BULUT ÖNDERLİĞİNDE

Ortak komite toplantısı yapan iki grup, çalışmalarını ve seçim stratejilerini gözden geçirirken, komite temsilcileri de ortak açıklama yaptı. Komite adayları, Bulut’un liderliğinde yollarına devam ettiklerini söyleyerek, “Necmi başkan ve ekibiyle yola çıkan bizler, aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. KOTO Senin Ekibi’nin parçasıyız, tüm üyelerimize dokunmak, sorunlarına çözüm üretmek için çalışıyoruz. Necmi Bulut başkanımız ve ekipteki tüm arkadaşlarla birlikte dersimizi çok iyi çalıştık, çalışıyoruz, herhangi bir ayrışma yaşamadan, ekip ruhuyla hareket etmeye, üyemize layık olmak için yoğun çaba göstermeye devam ediyoruz” dedi.