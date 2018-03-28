Doğan, Avrupa'nın göbeğinden seslendi: İki yüzlüsünüz!

İnsan hakları, mülteciler ve terör konusunda siyasi hedeflerine uygun olacak şekilde Türkiye aleyhine karar hazırlayan konsey üyelerine seslenen Doğan “ her biriniz yaptığınız konuşmalarınızda mültecilerle ilgili karamsar bir tablo gösterdiniz. Durumlar kötü, bazı ciddi sorunlarımız var dediniz. Size çok açık ve direk soracağım. Sizce bu duruma niye gelindi. Acaba zaman zaman Avrupa konseyi ve önde gelen bazı Avrupa ülkeleri demokrasi, insan hakları, mülteciler konularında taraflı, çifte standartlı, hatta iki yüzlü davranışlar sergilediğinden olabilir mi?

İNSANLIĞA DA İNSAN HAKLARINA DA SIĞMAZ

Biz Türkiye olarak 3,5 milyon mülteciyi tam da sizin anlattığınız gibi eğitiminden, barınmasına kadar her alanda koruyup kolluyoruz. Bu konuda ülke olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktayız. Maalesef Avrupa’da bizim yaptıklarımızın binde biri dahi yapılmıyor. Mültecileri reddediyor, sınırlarına tel çekiyor, duvarlar örüyor, ülkelerinden, evlerinden, barklarından kopartılan mazlumların üzerlerine köpekler salınıyor. Bu, ne insanlığa, ne de insan haklarına sığar. Sizin savunduğunuz sözde medeniyet ve insan hakları bu mu” şeklinde konuştu.

ÇİFTE STANDART UYGULUYORSUNUZ

Konsey’deki konuşmasını sürdüren Doğan “ İspanya’nın Katalonya bölgesinde seçilmiş kişiler görevlerinden alındı, tutuklandı ve yerlerine yeni atamalar yapıldı. Katalon lider yakalandı ve ülkesine iade edildi. Bunlar terör örgütüne destek falan vermiyorlardı, böyle bir ağır suçları da yoktu. Türkiye’de ise, terör örgütüne alenen maddi ve manevi destek veren, halkın kaynaklarını teröristlere harcayan yerel yöneticiler görevden alınarak yerlerine atamalar yapıldı. Kayyum uygulaması Türkiye’nin teröre karşı vermiş olduğu haklı mücadelesi ile ilgiliyken bunu yanlış kabul ediyorsunuz. Ama İspanya’nın yaptığını normal görüyorsunuz. Şimdi ben size soruyorum, terör örgütünde aktif rol oynayan, kırmızı bültenle aranan suçlular şerbetçe dolaşıyor, ülkelerine iade edilmiyor. Bu çifte standart, iki yüzlülük değil midir” dedi.