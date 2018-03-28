Gündoğdu: Aynı ciddiyetle devam edeceğiz

Gündoğdu, özellikle savunma hattında bariz hatalar yaptıklarını belirtti ve Elaziz maçındaki yenilgiden ötürü camiayı üzdüklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: Maç boyunca oyun olarak üstündük. İkinci devrede rakibin yüksek toplardaki etkinliğine önlem almaya çalıştık. Özellikle savunma hattında bariz hatalar yaptık. Rakip ön alanda fizikli 4 futbolcu ile mücadele etti. Bu da bizim dengemizi bozdu. Ama ne olursa olsun biz de onların yanında durmak zorundaydık.

MAHCUP OLDUK

Rakibin 3.5 pozisyonları var bunun 3’ünü filelerimizde gördük.Camiayı üzdük, taraftara mahcup olduk. Önceden de söyledim. 4 takımın üzerine çıkıp ilk 5 içinde sezonu tamamlayabilirdik. Bu fırsat Payas maçında elimizdeydi. Maalesef bu fırsatı değerlendiremedik. Rakiplerin kayıpları vardı. Çorum maçını kazanıp yeni bir şans yakalamak istedik bu maçta da berabere kaldık. Kalan maçlarımızda ciddiyetimizi bırakmadan her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.