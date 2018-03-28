Eski başkan Erhan Yılmaz’dan Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri ve Anonim Şirketi’ne aithisselerin tamamını alan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden, aradan 2 buçuk aylık süre geçmesine karşın kendisini ve ekibini basına tanıtmadı. Kamuoyu Maden’in amacının ne olduğunu, şirketi neden aldığını,hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını merak ediyor. Adeta kapalı kutu olan Hamit Maden’in sessizliğini sürdürmeye devam etmesi ile bilgi kirliliğinin artacağı düşünülüyor.
Bugün 11:16 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Hamit Maden toplantı yapmayacak mı?
Eski başkan Erhan Yılmaz’dan Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri ve Anonim Şirketi’ne aithisselerin tamamını alan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden, aradan 2 buçuk aylık süre geçmesine karşın kendisini ve ekibini basına tanıtmadı.
Bugün 11:16 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz