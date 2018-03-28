Hamit Maden toplantı yapmayacak mı?

Eski başkan Erhan Yılmaz’dan Kocaeli Birlik Sportif Hizmetleri ve Anonim Şirketi’ne aithisselerin tamamını alan Maden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Maden, aradan 2 buçuk aylık süre geçmesine karşın kendisini ve ekibini basına tanıtmadı. Kamuoyu Maden’in amacının ne olduğunu, şirketi neden aldığını,hedeflerini ve geleceğe yönelik planlarını merak ediyor. Adeta kapalı kutu olan Hamit Maden’in sessizliğini sürdürmeye devam etmesi ile bilgi kirliliğinin artacağı düşünülüyor.