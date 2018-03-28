Hatay’a da aynı mücadele!

Gençlerin mücadelesi Başkent temsilcisini şoka uğratırken, Birlikspor son dakikalarda yediği gollere yandı. Maçta Melih’in golleri ile 2 kez öne geçen Kırmızı Beyazlı ekip 90 ve 95. dakikalarda rakibine 4-2’lik skorla teslim olurken mücadelesi ve hırsı ile bir maçta daha sınıfı geçti.

AKBAYRAK: DAHA İYİYE GİDİYORUZ

Kocaeli Birlikspor 1 Nisan Pazar günü şampiyonluk adayı Hatayspor’u konuk edecek. Güçlü rakibi karşısında da ayakta duran, kimlikli ve şehrini iyi temsil eden bir takım görüntüsü çizmek isteyen Kırmızı Beyazlılar bu maçın hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik Direktör Sebahattin Akbayrak, futbolcuların her geçen gün geliştiğini, bu süreçte oynanan maçların ve alınan dakikaların önümüzdeki yıl için önemli bir yatırım olduğunu belirtti. Birlikspor’da kırmızı kart cezalısı Emirhan SubaşHatayspor maçındaki forma giyemeyecek.