Her şeye rağmen!

Zorlu maçın hazırlıklarını moralsiz bir şekilde sürdüren Yeşil Siyahlılar son maçın son düdüğüne kadar mücadelesinden taviz vermeyecek.
TEK TEK ANLATTI
Önceki gün 17 Ağustos Stadı'nda çalışan Yeşil Siyahlılar antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Teknik Direktör Galip Gündoğdu, genel olarak savunma hattında yapılan hataları tüm takıma anlattı. Bu çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Kocaelispor dün de kuvvette devamlılık antrenmanı yaptı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz