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Bugün 11:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 13:32 TSİ )

Her şeye rağmen!

Kocaelispor, Cumartesi günü sahasında ilk 5 mücadelesi veren Cizrespor ile karşılaşacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını moralsiz bir şekilde sürdüren Yeşil Siyahlılar son maçın son düdüğüne kadar mücadelesinden taviz vermeyecek.

TEK TEK ANLATTI

Önceki gün 17 Ağustos Stadı'nda çalışan Yeşil Siyahlılar antrenmana ısınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başladı. Ardından Teknik Direktör Galip Gündoğdu, genel olarak savunma hattında yapılan hataları tüm takıma anlattı. Bu çalışmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi. Kocaelispor dün de kuvvette devamlılık antrenmanı yaptı.

Bugün 11:18 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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