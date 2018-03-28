Kara Mart!

Ancak son 3 maçta kaybedilen 8 puan ilk 5 umutlarını da söndürdü. Yeşil Siyahlılar için Mart ayı hiç de iyi geçmedi. 4 Mart’ta Osmaniye’yi deplasmanda 1-0 yenen Kocaelispor, 10 Mart’ta Payas’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu, 18 Mart’ta içerideki Çorum maçı 1-1 berabere bitti ve 25 Mart’ta Elaziz deplasmanı 3-2 kaybedildi. Kocaelispor 31 Mart’ta Cizrespor’u konuk edecek.

KOCAELİSPOR’UN MART KARNESİ

Osmaniye FK0 - 1Kocaelispor

Payasspor1 - 0Kocaelispor

Kocaelispor1 - 1Çorum Bld

Elaziz Bld3 - 2Kocaelispor