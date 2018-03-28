Kara Mart!

Ancak son 3 maçta kaybedilen 8 puan ilk 5 umutlarını da söndürdü. Yeşil Siyahlılar için Mart ayı hiç de iyi geçmedi. 4 Mart’ta Osmaniye’yi deplasmanda 1-0 yenen Kocaelispor, 10 Mart’ta Payas’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu, 18 Mart’ta içerideki Çorum maçı 1-1 berabere bitti ve 25 Mart’ta Elaziz deplasmanı 3-2 kaybedildi. Kocaelispor 31 Mart’ta Cizrespor’u konuk edecek.
KOCAELİSPOR’UN MART KARNESİ
Osmaniye FK0 - 1Kocaelispor
Elaziz Bld3 - 2Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz