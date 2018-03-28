İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu iddia edilen 1,5 yıldır firari olan Sabahattin Güçlü'nün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi. Gebze İlçe Jandarma Komutalığı'nın operasyonu ile Gebze Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir villada saklanan Sabahattin Güçlü yakalandı. Gözaltına alınan Sabahattin Güçlü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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FETÖ'cü yönetici villasında yakalandı!
Gebze'de bir villada saklanan FETÖ/PDY'nin yöneticilerinden olduğu iddia edilen Sabahattin Güçlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Bugün 11:28 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz