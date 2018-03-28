Akaryakıt istasyonunda yangın!

Gece saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkamacıda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil aksesuarlarının bulunduğu stant tutuşurken, ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.