Gece saatlerinde, Darıca Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bulunan oto yıkamacıda yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında otomobil aksesuarlarının bulunduğu stant tutuşurken, ilk müdahaleyi akaryakıt istasyonu çalışanları yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Akaryakıt istasyonunda yangın!
Darıca'da bulunan bir akaryakıt istasyonundaki iş yerinde yangın çıktı. Korkuya neden olan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz