Savaş Demir’den tebrik

Genç antrenör “Yola başlamadan önce herkesin saygı duyacağı efendi ve karakterli bir takım takım olacağız dedik ve bunu başardık. Play-Off’ta biz de varız! Şampiyonda olabilirdik ancak olmadı” dedi.

TALİHSİZ BİR YENİLGİYDİ

Arslanbey maçında talihsiz bir gol yediklerini ifade eden Demir “Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ve Arslanbey Organize karşısında 92. dakikada talihsiz bir gol yiyerek rakibimize yenildik. Olsun, izleyenlere keyifli futbol izlettiğimizi düşünüyorum. Gencecik bir takımız. İyiki onlarlayım. Hepsi adam gibi adam. Allah’ın izniyle hedefimize ulaşacağız. Yeter ki karakterimizden ödün vermeyelim. Tüm futbolcularımı mücadelelerinden ötürükutluyorum” ifadelerine yer verdi.