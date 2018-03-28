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Bugün 11:43 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:48 TSİ )

Gençler Bocce ödül töreni ile son buldu

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen, Gençler Bocce İl Birinciliği önceki gün, Gençlik merkezi toprak parkurunda yapılan yarışlar ile sona erdi

İki süren grup müsabakalarına toplam 15 Okulun katıldığı 8 Erkek ve 7 Kız Okulun toplam 70 sporcunun katılımı ile gerçekleşen, Gençler Bocce İl Birinciliği, Gençler İli Birinciliği dereceye okullar önceki gün, Gençlik Merkezin Toprak Parkurunda yapılan ödül töreni eli son buldu Kupa ve madalyaların törenle verildi.

Kupa ve madalyaları ödül töreni verildi

İki gün süren ve çekişmeli geçen, Gençler Bocce İl Birinciliği önceki gün yapılan ödül töreni ile son buldu.Kandıra Gençlik İlçe Spor İl Müdürü İlhan Şerif Aykaç, Gençlik Hizmetleri Okul Spor Şube Müdürü Turgay Bulut, Okul spor İlçe tertip kurulu üyeleri, Mustafa Kürkan Göksel Ali Argun, Erhan Okur ve Beden öğretmenleri yapılan ödül törenine katıldı.Okul spor Şube Müdürü Turgay Bulut ödül töreni öncesinde kısa konuşmada yaptığı açıklamada, Gençlik Hizmetleri ardasında bulunan Bocce parkuru gelecek yıl daha düzenli şekelde yapacağız bu spor dalı gerçekten gençlerimiz için, Bocce soru sevenler çok onun için gelecek yıllar için hazırlıklarımızı şimdiden hazırlık yapacağız”dedi.

Bugün 11:43 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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