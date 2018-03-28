Küçük Erkekler futbolda 4 takım yarı final biletini kaptı

Günün ikinci maçında, gruptan çıkmayı daha önce garantileyen 7.Boru ve Emek Dayanışması takımları, birincilik için karşılaştı. Normal süresi 1-1 biten maçta statü gereği direkt penaltı atışlarına geçildi. 7.Boru maçı penaltılarla 3-2 kazandı, gruptan birinci olarak çıktı. Günün üçüncü maçında Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu ile 28 Haziran Ortaokulu karşı karşıya geldi. Maç 3-3 berabere sona erdi. Şehit Öğretmen Erkan Aydın yarı finale çıkan takım oldu. Günün son maçında, Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu, iddiası bulunmayan Yahya Kaptan’ı 1-0 yendi, gruptan çıkan 4’üncü yarı finalist oldu. Yarı final maçları bugün yine M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak. Maçlar saat 10.00’da başlayacak. Maçı kazanan 2 takım finale yükselecek. Final maçları 2 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
7 BORU O.O: 3 EMEKDAYANIŞMASI O.O: 2
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Erhan Atakay ***
7 BORU O.O: Yusuf ***, Alptekin ***, Arda ***, Sarp ***, Eren ***, Burak *** (Akif **), Bilal ***, Hasan ***
EMEK DAYANIŞMASI O.O: Alperen **, Eray Yurt **, Ömer **, Muhammet **, Alperen ***, Taha **, Osman **, Kerim ***
GOLLER: Hasan (1), Alperen (1)
Normal Sonuç: 1-1
Penaltı Atanlar: Eren (1), Burak (7 Boru O.O), Muhammet (1)( Emek Dayanışması)
Penaltı Kaçıranlar: Arda (7.Boru),Eray Yurt, Alperen (Emet Dayanışması)
Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O: 3 28 HAZİRAN O.O: 3
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Yusuf Seymen ***
Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O: Eyüp ***, Eser ***, İnanç **, Arda **, Uveys **, Emre ***, Egemen **, Kayracan ***
28 HAZİRAN O.O: Muhammet ***, Cuneyt **, Berkay **, Yasir **, Yusuf Efe ***, Mert **, Yiğit Efe ***, Emirhan **
GOLLER: Kayracan (2), Emre (1)(Ş.Ö Erkan Aydın O.O), Yiğit Efe (2), Yusuf Efe (1)
K.FATMA ŞEHER O.O: 1 28 HAZİRAN O.O: 0
STAT: M.Ali Kağıtçı
HAKEM: Erhan Atakay ***
K.FATMA ŞEHİR O.O: Ayberk ***, Muharrem ***, İslam ***, Samet ***, Ünal ***, Özgür ***, Baran *** (Cesur **), Davut ***
Y.KAPTAN EDEBALİ O.O: Görkem **, Musa **, Ahmet ***, Ömer Turan **), Samet **, Yaşar ***, Erdinç **
GOL: Ünal (1)
GÜNÜN PROGRAMI (YARI FİNAL MAÇLARI):
10.00 Ş.Ö. ERKAN AYDIN O.-EMEK DAYANIŞMASI
10.00 7 BORU O.O-K.ÇEŞME FATMA SEHER O.O.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz