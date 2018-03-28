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Bakandan müjde: Yatırımcıya dev destek!

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz" dedi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı ile ilgili yazılı bir açıklama yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "2006 yılından beri uyguladığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile yatırımcılarımıza yüzde 50 hibe desteği veriyoruz.

KIRSALDA GELİR DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ

Programla doğal kaynaklar ve çevrenin korunması, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz" dedi.

DEV DESTEK

Program kapsamında 2006-2018 yılları arasında uygulanan 11 etapta 8 bin 462 tarıma dayalı ekonomik yatırım için 2,2 milyar TL, 261 bin 147 makine ekipman için 993 milyon TL ve 16 bin 989 bireysel sulama ekipmanı için 256 milyon TL olmak üzere toplam 3,4 milyar TL hibe desteği sağladıklarını belirten Fakıbaba, bu desteklerle hayata geçirilen yatırımlarla kırsal alanda 68 bin kişiye istihdam sağladıklarını açıkladı.

2 BİN 723 PROJE

Fakıbaba, programın 12. etabı ile ilgili çalışmaların başladığını ve bu etap ile ilgili tebliğin 13 Eylül 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını kaydederek, "Tebliğ doğrultusunda yapılan başvuruları değerlendiren illerdeki il proje değerlendirme komisyonları, bin 88’i alt yapı ve bin 881’i ekonomik yatırım olmak üzere toplam 2 bin 969 projeyi uygun bularak Bakanlığımıza bildirdi" ifadelerini kullandı.

841 MİLYON TL HİBE

Merkez Değerlendirme Komisyonunun yaptığı değerlendirmeler sonucu 2 bin 723 projeyi programa aldıklarını dile getiren Bakan Fakıbaba, "Programa alınan bu projeler için 841 milyon TL hibe ödeyeceğiz. Yüzde 50 yatırımcı katkısını da dikkate aldığımızda 1,7 milyar TL’lik yatırım gerçekleşmiş olacaktır.

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Bugün 12:12 TSİ - Ekonomi

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