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Necmi Bulut: Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz

Seçimden önce son meclis toplantısında konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, önümüzde ki hafta yapılacak olan seçim için konuştu. Seçimde yarışa girecek tüm adaylar için başarılar dileyen Bulut, “Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) seçim öncesinde son meclis toplantısını dün odanın Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Mart ayı meclisi Akın Doğan başkanlığında toplandı. Meclise KOTO Başkanı Necmi Bulut, yönetimi ve meclis üyeleri katılım sağladı. Meclis sonunda görevini tamamlayan meclis üyelerine veda için Çini vazo armağan edildi.

DOĞAN HELALLİK İSTEDİ

Açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Akın Doğan, son meclis toplantısı olduğunu ifade ederek “Yaklaşık bir buçuk yıldan beri meclis başkanlığı görevini yürütüyorum. Bir hata yapmışsam, sizi kırmışsam özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Bugün meclis üyelerimize hatıra olarak bir takım hediye vereceğiz. Sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FUARDA BAŞARI ELDE ETTİK

Aylık faaliyet raporunu sunmak için kürsüye gelen KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Bu meclis toplantısı görevimizin son toplantısı. İDEV oldukça başarılı bir fuar oldu. Fuarın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu dönem fuarın üstüne koyarak başarı elde ettik. Ayın üçünde seçimimiz var. Bu seçimde yarışa giren herkese teşekkür ediyorum. Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz” açıklamasında bulundu.

YETKİ BELGESİ ALIMI DÜŞÜK

Necmi Bulut,“Yetki belgesi sayısının alımı çok düşük. Bu zorunlu değil ama oy kullanacak olan üyelerin imza sirkülerinin aslıyla gelmeleri gerekiyor. Herkes üyesine bildirirse herhangi bir mağduriyet yaşanmaz. Görev süresince geldiğimiz noktadan biraz daha yukarda olduğumuzu düşünüyorum. 15 ay süresince kırdığımız dostlarımız olmuştur herkes hakkını helal etsin. 3 Nisan’da yarışacak arkadaşların 4 Nisan’da yapılacak çalışmaları düşünerek yarışmasını istiyorum. Yeni dönem şimdiden hayırlı olsun” dedi.

48 BİN 300 ZİYARETÇİ

İDEV Fuarı hakkında bilgi veren KOTO Başkan Vekili Volkan Yılmaz, “Bu sene fuarımızı 4 günden 5 güne çıkardık. 5 gün boyunca fuarımızı 48 bin 300 kişi ziyaret etti. Ve fuarda 102 firma yer aldı. Ayrıca bu sene 2000 metre kare alanla DEDE OTOMOTİV, FİAT, VOLVO gibi 12 markanın katılım gösterdiği “KOYAŞ Otomotiv Özel Bölümüz” fuarda oldukça dikkat çekti. Fuar alanında gerçekleşen iş görüşmelerinde ise Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Hindistan, Yunanistan ve Çin’den etkinlik için gelen iş insanları, Kocaeli iş dünyasıyla iş masasında buluşarak hem firmalarını tanıttı hem de işbirliklerine dair somut adımlar attı” ifadelerini kullandı.

ODA ÇOK ŞEY HAK EDİYOR

Söz alan Meclis Üyesi Hakkı Özkan, “Biraz hüzünlüyüm. Elimden geldiğince odamıza katkı sağlamaya çalıştım. Taşın altına elini koymasını bilenlerdenim. Bazı üyelere ‘Odaya vakit ayıramıyorsanız buraları meşgul etmeyin’ demiştim. Bana kırılanlardan olmuştu. Onlardan helallik istiyorum. Önümüzde ki dönem fiilen burada olmayacağım. Ama her zaman yanınızda olacağım. Şu an ki yönetime teşekkür ederim. Gemiyi karaya oturmaktan, derin sulara çektiler. Bundan sonra okyanusta boğuşmalarını isterim. Bu oda çok şeyi hak ediyor. Şu an vergi rekortmenleri Gebze Ticaret Odası ve Sanayi Odası’nda çıkıyor. Oda parçalanmış durumda. Parçaların birleşmesi lazım. Yeniden seçilecek ve yeni seçilecek arkadaşlarımız göreve talip olursa üniversitede ki arkadaşlarla diyalog daha iyi olmalıdır” diye konuştu.

5 MİLYON 459 BİN TL

Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Avni Arıcan şunları söyledi: “Şubat ayı itibariyle bankalarda toplam 5 milyon 459 bin 196 TL mevduat olduğu görülüyor. Odamızın şubat ayı geliri 645 bin 500 TL, gideri 701 bin 968 TL. 2 aylık dönemde gelir bütçemizin yüzde 13,15’i tahsil edilmiştir. Gider bütçemizin de yüzde 14,27’si kullanılmıştır” Ardından söz alan meclis üyesi Yaşar Can, “Sandığa gitmeden kazandım çünkü sizin gibi dostlarım oldu. Meslektaşlarımla rakibim olarak değil arkadaşım olarak çalıştım. İnandığımız her doğruyu söyledik yapılan her güzel işi alkışladık. Ama herhalde sesimizi biraz yüksek çıkarttık. O yüzden hepinizden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Benim hakkım hepinize helaldir” açıklamasında bulundu.

Bugün 12:27 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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