CHP, Karaosmanoğlu’nu sınıfta bıraktı: 14 yılda elde var sıfır

CHP İl Örgütü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği faaliyet toplantısında vaatlerin yüzde 91’ini gerçekleştirdiğine dair yaptığı açıklamaya cevap olarak “14 Yılda Elde Var Sıfır” konu başlıklı il binasında sunum gerçekleştirdi. Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, il yöneticileri ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

BORÇLU BELEDİYELERDE 12’NCİ SIRADA

Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Karaosmanoğlu, vaatlerinin yüzde 91’ini tamamladığı söyledi ancak ne tamamladı ne de yaptıkları önem arz eden şeyler. Yerel yönetimlerin dışında genel yönetimlerin yaptıklarını da sahiplenmiş. Hızlı tren, köprü yaptık demiş bunlar belediyesinin ürettiği hizmetler değil hepimizin parasıyla yaptığı genel yönetimlerin yapıldığı projeler. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Kocaeli Türkiye’nin 10 yıl önünde demişti ancak şimdi borçlu belediyeler sıralamasında 12’nci. Karaosmanoğlu’nun elle tutulur yaptığı tek proje tramvaydır. Oradaki esnaflar mağdur edildi ancak güzel bir projeydi” dedi.

ONLARIN BÖYLE BİR ÇAPLARI YOK

14 yıldır iktidar olan bir belediye, 3 tarafı denizlerle kaplı olan Kocaeli’nin maalesef deniz ulaşımından istifa edememekte diyen Sarıbay, “Tramvayımız var ancak ulaşım master planımız yok. Gebze ve Karamürsel’e gitmek kaç lira? Köprü geçişleri dahil 105 TL. Tuzla’dan Beylikdüzü’ne gitmek ise köprü dahil 75 TL. Bu Kocaeli’deki ulaşımın pahalı olduğunu gösterir. Teleferik yapacağız Umuttepe ile kenti birleştireceğiz demişlerdi ancak bununla ilgili bir çalışma yok. Teleferik projesi yapılmadı. Metro yapılması lazım ancak bunula ilgili de çalışma yapmadılar. Metro ile ilgili onlara destek olacağız ancak onların böyle bir yetenekleri ve çapları yok. Trafik desen perişan vaziyette. 15 yıl içinde bir trafik sorununu bile çözememiş bir iktidarsınız. Demek ki siz kuş, börtü, böcekten başka bir şey yapmadınız” diye konuştu.

BAŞLADIKLARINI BİTİREMEDİLER

Belediyecilik şeffaflık ister ancak kapalı kapılar ardından maalesef gizli ihaleler yapıyorlar diyen Sarıbay, “Yaptık dediklerini yapmadılar, başladıklarını da bitiremediler. Bitmeyen köprülü kavşaklar, devletin ve vatandaşın uğradığı zararlar bunların becerisizliklerini gösteriyor. 12 ilçemizde de maalesef kent meydanları yok. Siz bir kent meydanı yapamadınız, şimdi İzmit’te yapılıyor inşallah onun da müteahhitti yarıda bırakıp kaçmaz. Safıport ya da Dubai Port olsun 70 futbol sahası büyüklüğünde dolgu yapıldı. Hani yeni limana izin vermeyecektiniz. Kocaeli’de kaç liman olduğunu onlar da bilmiyor. Böyle bir başıboşluk var. Denetim dışı yapılan dolgular da var” şeklinde konuştu.

MİA’YI RANTTAN UZAK TUTUN

Konuşmasının devamında kamuoyunda çokça tartışılan MİA Projesi’ne de değinen Sarıbay, “MİA Projesi’ne CHP karşı çıkıyor algısı oluşturuldu. Haldızlar burayı alalı daha 6 ay oldu biz 3 sene evvel de burasının doğru olmayacağı konusunda itiraz ettik. Kocaeli için oldukça önemli olan bir projeyi bile içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Körfez Küçük Sanayi Sitesi’nin de projeye dahil edilmesi gerek. MİA’yı ranttan uzak tutun” açıklamalarında bulundu.

İZAYDAŞ’TA NELER BERTARAF EDİLİYOR?

Çöp Fabrikası ile ilgili konuşan Sarıbay, “İZAYDAŞ yapıldığı zaman dönemin Orman Bakanı, çöp fabrikası için yıllarca ruhsat vermedi. 2004’te belediyeyi aldıktan sonra yüz yılın projesi diyerek oraya ruhsat verdiler. Her konuda olduğu gibi bu konuda da şeffaf değiller. İZAYDAŞ’ta neler bertaraf ediliyor? Hangi zehirli atıklar yakılıyor? Bizim kıt kanaat bütçeyle yaptığımız çöp fabrikasını şimdi nereye yapacaklarını bilmiyorlar şaşkın gibiler. İzmir Barosu İzmir Belediyesi’ne bu çöpleri şehrin merkezinde yakmayın diyor Belediye ise bu çöpler İzmir de yakılmıyor, İzmit’e gönderiliyor diye cevap veriyor. Büyük paralar almak için her türlü şeyi burada yakıyorlar. Bunun kontrolü ve açıklaması var mı? Yerel yönetimlerin halkı bilgilendirmesi gerek. Kimin hangi atığı, getirdiğini bilme hakkımız da var. Türkiye’de kanser oranı yüzde 12.9, Kocaeli’de 18.9, Sadece Dilovası’nda ise yüzde 33.9’dur” dedi.

ANTİKKAPI’DA USULSÜZLÜKLER

Antikkapı’da yaşanan usulsüzlüklerinin üstü örtüldü diyen Sarıbay, “Yönetim kadroları, maaşlar, ihalelerin kimlere hangi şekilde verildiği ve denetim raporları açıklanmadı. CHP, avukat gönderin belediye paralarını koruyun dedi. Büyükşehir avukat göndermedi. Karaosmanoğlu’nu Belde A.Ş., Antikkapı A.Ş., Kent Konut A.Ş. İZAYDAŞ A.Ş. Kent Sigorta gibi belediye şirketlerinin yönetim denetim kadrolarının bu kadrolarda bulunanlara ödenen maaş miktarları, şirketlerin ihale dökümanlarını kimlere ne miktar ihale verildiğini gibi konularda açıklama yapmaya davet ettik ancak bununla ilgili hiçbir açıklama gelmedi” diye konuştu.

ONLARIN HIRSIZLARI İYİDİR

Kent Konut’a kıyak indirimi yapıldı diyen Sarıbay, “Meclis üyelerinin önerge vermesine rağmen Kent Konut’ta dahil olan AKP’li yöneticiler hakkında yapılan işlemin ne olduğu belli değil soruşturma hala devam ediyor. 2 yıldan beri yaptığı satışlarda belediye çalışanlarına, siyasilere indirimli verdiği daireler var. Sayıştay denetleme sırasında bunları yanlış buldu. Bu açıkça benim hırsızım iyidir demek evet onların hırsızları iyidir. Bununla ilgili bizim şikayetimiz, soruşturma hala devam ediyor diye bekletiliyor. Bu konuda belediye başkanından açıklama bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BELEDİYE BİLEREK ZARARA UĞRATILDI

Belsa İzmit’in kalbiyken sahte teminat mektubunu kabul ederek zarara uğrattınız diyen Sarıbay, “Büyükşehir Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve bazı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Belsa Plaza satışında sahte teminat mektubu veren şirketler ve bu mektubu alan büyükşehir belediyesi hakkında suç duyurusunda bile bulunulmadı. Bu olayda belediye bilerek zarara uğratıldı” ifadelerini kullandı.

KARAOSMANOĞLU’NU SINIFTA BIRAKIYORUZ

Sarıbay, “Vaatlerin yüzde 91’ini yaptık diyen Karaosmanoğlu’nun vaatlerinin sonucu –yüzde 91’e geliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu’nu sınıfta bırakıyoruz. Her ilçemizden bir dökümanlar var ve proje gurubu kurduk. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz erken zamanda belli olacak ve bütün belediyelerde iddialı olduğumuzu herkese göstereceğiz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ben Büyükşehir Belediyesi’ni alma güvencesini sizlere veriyorum. Bu partide herkese inanalım. Bundan sonra 15 günde bir, ilçeler vaat edip de yapmadıkları ile ilgili sunumlarımız devam edecek. Sizlerde bunların yapmadıklarını anlatın. Tekrarın gücü vardır her gittiğiniz yerde bunların hırsızlıklarını, yandaşlarını kayırdığını anlatacaksınız” dedi.