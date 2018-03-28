Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan ve öğrencilerin uğrak noktalarından olan Umut Kafe'de çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, yerleşke içerisindeki bir kafeteryanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Duman tahliyesi yapılmasının ardından kafeterya kullanıma açıldı. Yangın nedeniyle kafeteryada maddi hasar oluştu.
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KOÜ Umut Kafe'de yangın çıktı!
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Umut Kafe'de çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
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Bugün 13:21 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz