KOÜ Umut Kafe'de yangın çıktı!

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan ve öğrencilerin uğrak noktalarından olan Umut Kafe'de çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Edinilen bilgiye göre, yerleşke içerisindeki bir kafeteryanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Duman tahliyesi yapılmasının ardından kafeterya kullanıma açıldı. Yangın nedeniyle kafeteryada maddi hasar oluştu.