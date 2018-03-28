Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:28 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:30 TSİ )

Darıca'da sözleşme tamam

Darıca Belediyesi’nde 4 aydan bu yana yapılan TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı. İmzalanan anlaşmaya göre kurum çalışanlarına ilk yıl için yüzde 12, ikinci yıl için de enflasyon+1 puan zam verileceği açıklandı

Darıca Belediyesi’nde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu belediyede yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile ilgili olarak sözleşme, önceki gün düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun da katıldı.

İLK YIL YÜZDE 12 ZAM

Yapılan anlaşmaya göre kurumda çalışan sendikalı işçiler birinci yıl için yüzde 12, ikinci yıl için ise enflasyon+1 puan zam alacak. Konu hakkında açıklama yapan şube başkanı İdris Ersoy, “4 ay süren toplu sözleşme görüşmeleri çalışanlar için mutlu sonla biterek nihayet imza altına alıyoruz. 1. yıl yüzde 12, 2. yıl ise enflasyon+1 olarak bitirdiğimiz sözleşmemiz bütün üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Darıca Belediyesi’nin mütevazı bütçesine rağmen, diğer belediyelerde süren toplu iş sözleşmelerinde gelinen grev oylamasına rağmen, belediye başkanımız çalışanlarına değer verdiğini göstermiş, üyelerimize enflasyonun altında ezdirmeyerek bizleri mutlu etmiştir. Kendisine üyelerimiz ve sendikamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

HEDİYE TAKDİM ETTİ

İş barışının önemine değinen belediye başkanı Şükrü Karabacak ise, “Çalışanlar bizim Darıca’ya beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarımızdır. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Elimizdeki imkanlar dahilinde en iyisini kendileri için istiyoruz, yapılan sözleşmenin işçilere, şehrimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi. İmza töreninin sonunda sendika şube başkanı İdris Ersoy, belediye başkanı Şükrü Karabacak’a bir hediye takdim etti.

Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
379 firma eleman arıyor! mask
379 firma eleman arıyor!
Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti! mask
Dört yılda 430 bin esnaf iflas etti!
Necmi Bulut: Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz mask
Necmi Bulut: Seçimin sağlıklı yapılması en büyük görevimiz
Deniz Liman Şube Körfez’e taşınıyor mask
Deniz Liman Şube Körfez’e taşınıyor
Nakliyat-İş’ten Real tepkisi! mask
Nakliyat-İş’ten Real tepkisi!
KOTO 18. Komite destek istedi mask
KOTO 18. Komite destek istedi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!

GALERİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL