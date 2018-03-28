Darıca'da sözleşme tamam

Darıca Belediyesi’nde bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu sona ulaşıldı. Hizmet-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu belediyede yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. Yapılan anlaşma ile ilgili olarak sözleşme, önceki gün düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene belediye başkanı Şükrü Karabacak’ın yanı sıra Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy ve Yerelsen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun da katıldı.

İLK YIL YÜZDE 12 ZAM

Yapılan anlaşmaya göre kurumda çalışan sendikalı işçiler birinci yıl için yüzde 12, ikinci yıl için ise enflasyon+1 puan zam alacak. Konu hakkında açıklama yapan şube başkanı İdris Ersoy, “4 ay süren toplu sözleşme görüşmeleri çalışanlar için mutlu sonla biterek nihayet imza altına alıyoruz. 1. yıl yüzde 12, 2. yıl ise enflasyon+1 olarak bitirdiğimiz sözleşmemiz bütün üyelerimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

KARABACAK’A TEŞEKKÜR

Darıca Belediyesi’nin mütevazı bütçesine rağmen, diğer belediyelerde süren toplu iş sözleşmelerinde gelinen grev oylamasına rağmen, belediye başkanımız çalışanlarına değer verdiğini göstermiş, üyelerimize enflasyonun altında ezdirmeyerek bizleri mutlu etmiştir. Kendisine üyelerimiz ve sendikamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

HEDİYE TAKDİM ETTİ

İş barışının önemine değinen belediye başkanı Şükrü Karabacak ise, “Çalışanlar bizim Darıca’ya beraber hizmet ettiğimiz arkadaşlarımızdır. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Elimizdeki imkanlar dahilinde en iyisini kendileri için istiyoruz, yapılan sözleşmenin işçilere, şehrimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi. İmza töreninin sonunda sendika şube başkanı İdris Ersoy, belediye başkanı Şükrü Karabacak’a bir hediye takdim etti.