Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi Sadettin Yalım Apartmanı’nda hizmet verecek olan işyerinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan belediye başkanı Doğan, ilçe başkanı Ayaz ve kadın kolları başkanı Yazıcı, iş yeri sahiplerine bol kazanç diledi.
Bugün 13:33 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:34 TSİ )
Sera Güzellik Salonu açıldı
AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rahime Girgin ve Sevim Girgin’in sahibi olduğu Sera Kuaför ve Güzellik Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Bugün 13:33 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz