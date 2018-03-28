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Sera Güzellik Salonu açıldı

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Rahime Girgin ve Sevim Girgin’in sahibi olduğu Sera Kuaför ve Güzellik Salonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi Sadettin Yalım Apartmanı’nda hizmet verecek olan işyerinin açılışına İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan belediye başkanı Doğan, ilçe başkanı Ayaz ve kadın kolları başkanı Yazıcı, iş yeri sahiplerine bol kazanç diledi.

Bugün 13:33 TSİ - Ekonomi

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