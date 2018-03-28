Nakliyat-İş’ten Real tepkisi!

Real’in iflas kararının usulsüz olduğunun mahkeme kararı ile tescillendiğinin dile getirildiği açıklamada, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi iflasın hileli olduğuna karar vermiştir. İflas kararı iptal edilmiştir. 3. İcra Müdürlüğünde devam eden iflas süreci durdurulmuştur” denildi.

DAVA AÇILDI

Konu hakkında 2014 öncesi dönemle ilgili Metro grubunun sorumlu olduğunun da hukuki olarak kanıtlandığının belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Metro şu anda hukuki sorumluluktan kaçmaktadır. Metro Grup işçi düşmanlığı yapıyor. Şu anda 50 bin lira tutarında maddi-manevi tazminat davası açılmıştır. Beğendik ve Metro Grubu’nu hukuki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”