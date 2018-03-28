Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm muşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini artırmak amacıyla hareket eden Aselsan, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.
Bugün 13:34 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:36 TSİ )
ASELSAN’dan yatırım
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak.
Bugün 13:34 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz