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Bugün 13:34 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:36 TSİ )

ASELSAN’dan yatırım

Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak.

Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm muşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini artırmak amacıyla hareket eden Aselsan, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.

Bugün 13:34 TSİ - Ekonomi

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