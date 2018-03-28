Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta doğalgaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı. Türkiye'de doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6 milyar 216 milyon metreküpe yükseldi.
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:37 TSİ )
İthalat sebebi kuraklık!
Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması doğalgaz ithalatında rekor getirdi.
Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz