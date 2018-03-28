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Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 13:37 TSİ )

İthalat sebebi kuraklık!

Türkiye'de kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerindeki üretimin azalması ve elektrik üretiminde doğalgaz santrallerinin devreye alınması doğalgaz ithalatında rekor getirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta doğalgaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı. Türkiye'de doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6 milyar 216 milyon metreküpe yükseldi.

Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi

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