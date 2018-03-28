İthalat sebebi kuraklık!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta doğalgaz ithalatı aylık bazda ilk kez 6 milyar metreküpün üzerine çıktı. Türkiye'de doğalgaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artışla 6 milyar 216 milyon metreküpe yükseldi.