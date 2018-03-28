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İSU ve Büyükşehir’den anneler için teknik gezi

Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında İSU ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Anne Şehir Platformu üyeleri için teknik gezi düzenlendi.

İSU Genel Müdürlüğü ‘22 Mart Dünya Su Günü’nü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Anne Şehir Platformu anneleri için ortaklaşa düzenlediği teknik gezi ile kutladı. Kandıra ve Gebze’den teknik geziye katılan annelere; İSU’nun şehre hayat veren yatırımları hakkında bilgi verildi.

İNCELEME FIRSATI BULDULAR

Kandıra Namazgah Barajı ve yine Kocaeli için hayati önem taşıyan HES’leri gezen Kocaeli anneleri, yapılan yatırımları hayranlıkla izledi. Katılımcılar, İSU Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan sunumlarla, hayata geçirilen projelerin çalışma aşamaları hakkında bilgilendirildi. Programın devamında Kandıra Atık Su Arıtma Tesisi’ni gezen Kocaeli anneleri, atık suların hangi işlemlerden geçirildiğini ve doğal ortama nasıl deşarj edildiğini yerinde inceleme fırsatı buldu.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Türkiye’nin prestijli projelerinden biri olan İSU Lojistik Merkezi’ni de inceleyen anneler, Kocaeli için yapılan yatırımlara tam not verdi. Son olarak Türkiye’de önde gelen ve ileri teknoloji kullanılarak yapılan İSU Merkez Laboratuarını gezen ekip, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgilendirildi. Anneler, yapılan bu yatırım ve çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gezi programı, katılımcılara günün anısına çeşitli hediyeler verilerek ve toplu hatıra fotoğrafı çekilerek sonlandırıldı.

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