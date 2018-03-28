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Assan Hanil’den Orman Haftası’nda anlamlı etkinlik

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı kutladı. 2 bin metrekarelik alana 250 fidan dikimi gerçekleştirildi ve bu alana Assan Hanil Hatıra Ormanı adı verildi.

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, 21- 26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’nı çalışanları ile kutladı. Kocaeli Asım Kibar Organize Sanayi içerisinde belirlenen 2 bin metrekarelik alana 250 fidan dikimi gerçekleştirildi ve bu alana Assan Hanil Hatıra Ormanı adı verildi.

AĞAÇ DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26 Mart Pazartesi günü Assan Hanil Hatıra Ormanı’nda gerçekleşen etkinliğe Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü Bora Alptekin ve Operasyonlar Direktörü Serhat Akpınar ile şirket çalışanları katıldı. Çalışanlarla birlikte ağaç dikimi gerçekleştirildi, katılımcılara sertifika ve geri dönüşümlü defter hediye edildi.

“HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ”

Etkinlikte konuşan Assan Hanil IK Direktörü Bora Alptekin, “Ormanlar toplumların sağlığı ve refahı açısından çok stratejik bir öneme sahipler. Sürdürülebilir bir gelecek için ormanların korunmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Assan Hanil olarak hayata geçirdiğimiz hatıra ormanı ile biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmenin haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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