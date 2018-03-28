Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:40 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:52 TSİ )

Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Cemal Şişman'ın adı rüşvet iddialarına karıştı.

İçişleri Bakanlığı Müfettişi olarak görev yapan, geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Cemal Şişman'ın adı rüşvet iddialarına karıştı.Cemal Şişman, Giresun’un CHP'li Piraziz Belediyesi’ni denetlerken iddialara göre yanındaki görevli, belediye başkan yardımcısından rüşvet istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Olay karşısında şok geçiren belediye başkan yardımcısı durumu Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’na, Görgüllüoğlu da bu bilgiyi Giresun Valisi ve savcısına aktardı. Seri numaraları alınan 15 bin TL, Şişman’a verildi. Bu sırada polis, diğer deliller ve seri numarası alınmış paralarla Şişman’ı suçüstü yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgusunun ardından Cemal Şişman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, olayın ayrıntılarını anlatırken, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da operasyonu yürüten güvenlik güçlerini kutladı.

Bugün 13:40 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı! mask
Tramvay yolcuları otobüsle taşındı!
Abla kardeş toprağa verildi mask
Abla kardeş toprağa verildi
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü mask
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Öğrencilere ulaşımda indirim! mask
Öğrencilere ulaşımda indirim!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Doğalgaz borusu patladı! mask
Doğalgaz borusu patladı!
1 tabut 2 cenaze mask
1 tabut 2 cenaze
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı! mask
Fuhuş operasyonunda 41 gözaltı!

GALERİ

Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi mask
Sevilen dizide "Kocaeli" sahnesi
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı mask
Doruktakiler 2017 Yılın Sporcuları ödüllerini aldı
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı mask
‘Doruktakiler’ ödüllerini aldı
Halk otobüsü kaza yaptı! mask
Halk otobüsü kaza yaptı!
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL