Büyükşehir eski Genel Sekreteri, rüşvet alırken suçüstü yakalandı!

İçişleri Bakanlığı Müfettişi olarak görev yapan, geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Cemal Şişman'ın adı rüşvet iddialarına karıştı.Cemal Şişman, Giresun’un CHP'li Piraziz Belediyesi’ni denetlerken iddialara göre yanındaki görevli, belediye başkan yardımcısından rüşvet istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Olay karşısında şok geçiren belediye başkan yardımcısı durumu Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’na, Görgüllüoğlu da bu bilgiyi Giresun Valisi ve savcısına aktardı. Seri numaraları alınan 15 bin TL, Şişman’a verildi. Bu sırada polis, diğer deliller ve seri numarası alınmış paralarla Şişman’ı suçüstü yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki sorgusunun ardından Cemal Şişman tutuklanarak cezaevine gönderildi. Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, olayın ayrıntılarını anlatırken, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu da operasyonu yürüten güvenlik güçlerini kutladı.