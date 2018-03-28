Sağlık Müdürlüğünden huzurevine ziyaret

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Kocaeli Huzurevi’ne İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Faruk Demirhan ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi.

EĞİTİM VERİLDİ

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney huzurevi sakinleri ile sohbet ederek sağlık alanında taleplerini dinledi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Ergüney, sağlık sorunları ve fiziki rahatsızlıkları konularında genel bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette Uzm. Dr. Selim Yüksel tarafından ‘Yaşlılarda Düşmenin ve Ev Kazalarının Önlenmesi’ konularında eğitim de verildi.