Turgut Reis’de duygu dolu program

İlk bölümü okul bahçesinde başlayan anma programında öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler ve yazılar okudu. İkinci bölümde okulun tiyatro salonuna geçen öğrenci, öğretmen ve veliler burada 6-B sınıfı öğrencilerinin hazırladığı ‘Çanakkale’ adlı oyunu izledi. Oyunda oldukça duygusal anlar yaşayan izleyiciler oyuna tam not verdi. Okul müdürü Ufuk Gökhan, öğrencilere ve Türkçe öğretmeni Özgür Murat Topal’a teşekkür etti.
TİYATRODA ROL ALAN ÖĞRENCİLER
Gülçin Dilara Mete
Sıla Güngör
Semih Bilgin
Ayça Hacer Kalpakçıoğlu
Efta Tekmen
Burak Niyazi Çeliker
Emirhan Aydın
Oğuzhan Türk
Tunç Yıldız
Emir Ulutaş
Mert Kutay
Sertaç Duvan
Arif Volkan Kaçmaz
Sadettin Demirel
Nisanur Küloğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz