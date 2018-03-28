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Bugün 13:59 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:00 TSİ )

Turgut Reis’de duygu dolu program

Turgut Reis Ortaokulu Çanakkale Zaferi’ni duygu yüklü programla kutladı.

İlk bölümü okul bahçesinde başlayan anma programında öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler ve yazılar okudu. İkinci bölümde okulun tiyatro salonuna geçen öğrenci, öğretmen ve veliler burada 6-B sınıfı öğrencilerinin hazırladığı ‘Çanakkale’ adlı oyunu izledi. Oyunda oldukça duygusal anlar yaşayan izleyiciler oyuna tam not verdi. Okul müdürü Ufuk Gökhan, öğrencilere ve Türkçe öğretmeni Özgür Murat Topal’a teşekkür etti.

TİYATRODA ROL ALAN ÖĞRENCİLER

Gülçin Dilara Mete

Sıla Güngör

Semih Bilgin

Ayça Hacer Kalpakçıoğlu

Efta Tekmen

Burak Niyazi Çeliker

Emirhan Aydın

Oğuzhan Türk

Tunç Yıldız

Emir Ulutaş

Mert Kutay

Sertaç Duvan

Arif Volkan Kaçmaz

Sadettin Demirel

Nisanur Küloğlu

Bugün 13:59 TSİ - Eğitim

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