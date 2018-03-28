KOTO 18. Komite destek istedi

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO)’nun 3 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek kongresi öncesi meslek komiteleri de adaylarını ve listelerini belirlemeye başladı. Skyfall Restoran’da düzenlenen basın açıklamasıyla 18. Komite (Beyaz Liste) listesini açıkladı. Mevcut Başkan Necmi Bulut Mavi Liste, Diriliş Grubu olarak adlandırılan Erdoğan Yılmaz Yeşil Liste ile komite seçimlerine girecekken Beyaz Liste ise bağımsız olarak seçimlere katılacağını ifade etti.

DEĞİŞİM VURGUSU

Açıklamayı Beyaz Liste adına gerçekleştiren çevre mühendisi Recep Yazıcı, “Bizler 18. Komite üyesi mimar, mühendis, şehir plancısı, emlakçı, danışmanlık firmaları olarak 3 Nisan’da yapılacak KOTO seçimlerine yeni bir anlayışla aday olduğumuzu açıklamak için bir aradayız. Her biri mesleğinde etkin, etik ticaret yapmak amacıyla yola çıkan, kendi meslek odalarında aktif görev alan veya almış arkadaşlarımızla çıktığımız bu yolda değişimin gereklilik olduğu aşikârdır” sözlerini kullandı.

“ÜYELERİNİ BÖLMEKTE”

Yazıcı, “Yıllarca derneklerin, siyasi partilerin, belirli güç odaklarının yuvası haline getirilmeye çalışılmış KOTO ana iştigal alanına, üyelerinin ticaretine güç katmak, bununla ilgili çözüm önerileri sunmak amacına döndürülmelidir. Toparlayıcı, adil, paylaştırıcı, üretici olması gereken KOTO (özellikle seçim döneminde) aynı mesleği icra eden üyelerini bu taraf ve o taraf diye bölmektedir” şeklinde konuştu.

“ÇAĞI YAKALAYAN BİR ANLAYIŞLA”

Recep Yazıcı, “Liste hazırlığımızın duyulduğu son süreçte üzülerek duymaktayız ki üyelerimiz siyasi, ticari, ekonomik yönden tehditlere varacak şekilde yoğun bir baskıyla karşı karşıyadır. Ticaretin her meslek grubu için zorlaştığı, haksız rekabetin arttığı, maddi sıkıntıların hiç olmadığı derecede yoğunlaştığı bu dönemde bölücü politikalar yerine insanların hayatına dokunan, çağı yakalayan bir anlayışla yönetim her KOTO üyesinin doğal hakkıdır. Yeni, tertemiz bir sayfa açmak için Beyaz Listemiz ile Kocaeli halkının desteğini istiyoruz” dedi.

18. KOMİTE BEYAZ LİSTE KATILIMCI LİSTESİ

Recep Yazıcı - Çevre Mühendisi

Yalçın Ergen - Mimar

Gökhan Ercan - Jeoloji Mühendisi

İlker Ulusoy – Harita Mühendisi

Ertan Karakaş – Emlak Müşaviri

Mustafa Arslan – Elektrik Mühendisi

Deniz Şebnem Karabel Çetin - Jeoloji Mühendisi

Cantuğ Akyıldız – İnşaat Mühendisi

Füsun Yılmaz – Mimar

Ahmet Sözen – Elektrik Mühendisi

Niyazi Temizkan – Jeoloji Mühendisi

Mehmet Zeki Tığ – Jeofizik Mühendisi

Fahri Aloğlu – Makine Mühendisi

Hicran Bozkurt - Jeoloji Mühendisi