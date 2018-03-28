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Bugün 14:36 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 14:38 TSİ )

Kent Orkestrası ilk konserini verdi

İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde ilk konserini verdi.

Yeni kurulan İzmit Belediyesi Kent Orkestrası ilk konserini verdi. Şef Furkan Kayaoğlu yönetimindeki Kent Orkestrası’nın Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ndeki ilk konseri büyük ilgi gördü.

KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Türk Halk Müziğinden oluşan kahramanlık türkülerinin seslendirildiği konseri izlemeye gelen vatandaşlar salondan mutlu bir şekilde ayıldı. Kent Orkestrası’nın konserini İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ercan Yamen de takip etti.

Bugün 14:36 TSİ - Kültür-Sanat

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