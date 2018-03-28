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Kütüphaneler Haftası dolu dolu başladı

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nün Hızır Reis Ortaokulu ile birlikte hazırladığı, 54. Kütüphaneler Haftası dolu dolu başladı.

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan 54. Kütüphane Haftası başladı. Açılış programına İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Müdür Yardımcısı Ayhan Zeren, Ercan Yamen, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten, İl Sağlık Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Öztürk Kupşen, İl Müftü Yardımcısı Bayram Şahin, okul müdürleri, şube müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

EN ÇOK KİTAP OKUYANLARA ÖDÜL

Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşen program saygı durusu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Hızır Reis Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu etkinlikler büyük beğeni topladı. Daha sora İzmit Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi müthiş performans sergiledi. Programın sonunda İl Halk Kütüphanesinden en çok kitap alarak okuyan Allahverdi Güney, Gülşah Başkonak, Yelda Topaç ve öğrenci grubundan Halil İbrahim Erdin, Recep Nur, Baki Aydın, Melike Akkaraman’a protokol tarafından hediyeleri takdim edildi. Etkinlik Hızır Reis Ortaokulu’nun hazırlamış olduğu resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

Bugün 14:37 TSİ - Kültür-Sanat

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