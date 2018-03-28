Ordululardan Vali Balkanlıoğlu’na davet

Marmara Ordulular Derneği Başkanı Mehmet Çun ve dernek üyeleri, eski Ordu Valisi, şimdiki Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Vali İrfan Balkanlıoğlu, Ordululara valilik kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

DAVETTE BULUNDULAR

Başkan Mehmet Çun ise “Valimize hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz. Marmara Ordulular Derneği olarak 24 Mayıs tarihinde iftar, 24 Haziran tarihinde ise Seka Kamp’ta gerçekleştireceğimiz pikniğimize Valimizi davet ediyoruz” dedi. Vali Balkanlıoğlu, Orduluların davet isteğini geri çevirmedi.