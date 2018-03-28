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Düzce'de deprem! Okullar tatil edildi...

Düzce’de sabah saatlerinde merkez üssü Gölyaka ilçesi olan 2.7, 3.1 ve 3.5 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3 deprem meydana geldi. Merkez üssü Gölyaka İçmeler Köyü olan ilk deprem 08.05'te 6 kilometre derinlikte 2.7 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka merkez olan ikinci deprem 08.20'de 5.4 kilometre derinlikte 3.1 büyüklüğünde, merkez üssü Gölyaka İçmeler olan üçüncü deprem 08.55'te 8.6 kilometre derinlikte 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Depremler herhangi bir hasara neden olmadı.

İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Düzce Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Gölyaka ilçesindemeydana gelen depremler sonrası okulların tatil edildiğini açıkladı. Velilerin yaşadığı korku üzerine çocuklarını okuldan alması üzerine sağlıklı eğitim verilemeyeceği düşünülerek okullar bugün için tatil edildiği ifade edildi. Bu arada, depremin herhangi bir hasara neden olmadığı ve okulların depreme karşı dayanıklı olduğu belirtildi.

KAYMAKAM: ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, ilçede meydana gelen depremlerde hasar oluşmadığını belirterek, "Bugün sabah itibarı ile 08.05'te başlayan bir dizi deprem oldu. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple biraz şiddetli hissedildi. Okulların başlamasına, ders saatine denk geldiği için öğrencilerimiz deprem tatbikatından öğrendikleri genel bir alışkanlık sebebiyle okullarını hemen tahliye etti. O sebeple öğrencilerimiz içerisinde bir korku ve panik oluştu. Bu sebeple okullara bir gün ara verdik. Herhangi bir hasarımız yok" dedi.

"OKUL ÇOK SALLANDI"

Okullarından evlerine dönen çocuklar ise çok korktuklarını söyleyerek, "Okul çok sallandı, daha sonra sıraların altına girdik. Öğretmenler 'okulu boşaltın' dediler. Okulu boşalttık, daha sonra velilerimiz gelip bizi aldı" ifadelerini kullandı. İlçe sakinleri de 1999 yılındaki depremi hatırladıklarını anlatarak,büyük korku yaşadıklarını söyledi. AFAD ekipleri,sarsıntıların hemenardındanGölyaka'yageldi. İlçe merkezinde bekleyen ekipler, özellikle okullardan evlerine giden çocukları,korkulacak bir durum olmadığını belirterek sakinleştirdi.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

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