Hülagü: Bayrak bizde olduğu sürece daha da ilerleyeceğiz

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi’nin iş birliğinde hazırlanan yerel ve ulusal boyuttaki kongrelerin değerlendirilmek üzere program gerçekleştirildi.Birçok kongreye ve Kartepe Zirvesi’ne ev sahipliği yapan kent, şimdi de bilim dünyasına büyük katkılar sunacak birçok kongreye hazırlanıyor. Kongreler hakkında bilgi vermek için Maşukiye El Garden Hotel’de basın mensuplarıyla bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü önemli açıklamalarda bulundu.

Bugün meyvesini vermeye başladı

Programın açılış konuşmasını yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Kartepe’nin vizyonuna büyük katkı sağlayacak kongreleri hayata geçiriyoruz. Kartepe olarak lojistik, turizm, sanayi olarak kentimize katkı sağlasak da asıl amacımız yeryüzünün cennetteki temsilcisi gibi gözüken Kartepe’mizin güzelliklerini yerli yabancı herkese tanıtmak. 4 yıl içerisinde verdiğimiz emekler bugün meyvesini vermeye başladı. İşimizin en önemli ortağı Kocaeli Üniversite’mizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Amaçlarımızdan birisi de üniversiteyle yerel yönetimler iş birliğinde yapılan çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek olmaktı” dedi.

Neler yapılabileceğini ortaya koyduk

Üzülmez, “Birçok projemiz var ve bunlar çok büyük başarılar elde etti. Kartepe’mizin hem tanıtımına hem de bilimsel alamda neler yapılabileceğini ortaya koyduk. Kartepe, yeni bir ilçe ve çok bakir bir bölgeydi. Bunun avantajlarını da dezavantajlarını da yaşadık. Ulusal ve uluslar arası çalışmalarımız sayın Cumhurbaşkanımızın da takdirini aldık. Bu çalışmaların takdiri bizim kadar akademisyenlerimizin de fakat en büyük takdiri rektörümüz ve benim özel hayatta ağabeyim dediğim kişi Saddettin Hülagü’ye veriyorum. İmkanlarımızı sonuna kadar açmaya gayret ediyoruz. Üniversitemizde ne talep etsek bizi kırmıyor. Birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bunlardan birisi Çuha Fabrikası’dır. Teleferik Proje’mizi hayata geçirdik. Kartepe’mizi daha da geliştireceğiz” dedi.

Bilim dünyasının çalışmaları devam ediyor

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü ise, “Kocaeli Üniversitesi birçok bileşeniyle oldukça devasa bir yapı. Ülkemizin sorunlarını üniversitemizin gelişiminden ayıramıyoruz. 15 Temmuz gibi çok ciddi bir süreç yaşadık. Ama her şeye rağmen bilim dünyasının çalışmaları devam ediyor. Sanayi kentiyiz fakat İstanbul’a çok yakınız. Olur olmaz oradaki üniversitelerle yarışıyoruz. Şanslıyız ki bine yakın akademik kadromuz ve 3 bine yakın da akademisyenimiz var. En önemli paydaşlarımız yerel yönetimler. Yeni kurulmasına rağmen çok hızlı gelişme sağlayan Kartepe Belediyesi’nin Başkanına ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hipoterapi yani atla tedavi çalışmalarımız çok önemli” dedi.

Üniversiteler içine kapandıkça değil, açıldıkça ileriye gider

Hülagü, “Kocaeli Üniversite’miz kendi kimliğini oluşturmuş bir üniversitedir. Mevkiler, makamlar gelip geçicidir. Bayrak bizde olduğu sürece bilimden de kopmadan, daha da ilerleyeceğiz. Yeni üniversiteler kurulacak olduğu zaman biz ağabeylik yapmaya hazırız. Yeni üniversitemizde Kartepe’de yapılırsa elimizden gelen desteği vereceğiz. Başkanımızdan Arslanbey de kongre merkezi yapmasını talep ediyoruz. Biz bölünmeye karşıyız. Onun dışında yapılacak her yeniliğe destek veririz. Ben buradan özel üniversite yapmak isteyenlere de söylüyorum gelin ve destek verelim. Bizim üniversitemiz ara eleman yetiştiren bir halk üniversitesidir. Üniversiteler içine kapandıkça değil, açıldıkça ileriye gider” şeklinde konuştu.