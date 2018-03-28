Ünlü: O arkadaşlar şovu seviyorlar

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü haftalık basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlü basın açıklamasında, “ MHP Kocaeli teşkilatları olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Önümüzdeki üç yıllık dönemde görev alacak MYK ve MDK üyesi arkadaşlarımız belirlenmiştir. Kocaeli’den göre alan arkadaşlarımız sayın Erkan Azeri ve Sayın Hilal Elmas’ı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum” dedi.

“KAZANAN KOCAELİ’DİR”

“İl başkanları masası pilot bir uygulamadır” diyen Ünlü, “Siyasetin temeli diyalog ve uzlaşmadır. Geçtiğimiz gün Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’la bir araya geldik. Bu tabloda kaybeden yok. Kazanan Kocaeli’dir. Kentin pek çok çözüme muhtaç problemini sağlıklı bir şekilde masaya yatırma fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

MİA’DA KİMSEYE AYRI BİR HAK VERİLMEYECEK

Net olarak hangi konuların Ankara’da görüşüldüğünün sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Aydın Ünlü, “MİA herkese eşit şartların sunulacağı bir iş merkezi olacak. Kimseye ayrı bir hak verilmeyecek. Önümüzdeki ay mecliste gündeme gelecek. Çöp yakma tesisi konusunu bazı akademisyenlerin tekrar kaşıması söz konusu. Artık yer belirlendi. Kamulaştırmanın en çabuk yapılacağının belirlendiği bir yer orası. 10 yıl içerisinde farklı bir geri dönüşüm tesisleri yapılacak. Yeni kurulacak tesis önemli. Çöp tesisi, geri dönüşüm ilimize lazım. Nereye yapılacak tartışması artık bitmiştir. Artık bundan sonra yapılacak tesislerin nereye yapılacağı bunlar konuşulmalıdır” dedi.

HADDİNİ AŞAN BİR AÇIKLAMA

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün’ün BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’na yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımına değinen Ünlü, “Muhsin Yazıcıoğlu’nun MHP için önemini herkes bilmektedir. İlçe başkanının maksadını aşan bir konudur. Özrünü dilemiştir. Neden böyle şeyler gündeme gelmektedir? Bugün hassas süreçten geçtiğimiz günlerde Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıldönümünde böyle açıklamalar yapılmamalı. Herkes sağ duyulu olmalı maksadını aşan açıklamalar yapmaktan sakınmalıdır. Herkesin söylemine dikkat etmesi lazım” ifadelerini kullandı.

O ARKADAŞLAR ŞOVU SEVİYOR

İstiklal Marşı tartışmalarına da değinen Ünlü CHP’nin yaptığı eylemi, “ O arkadaşlar şovu çok seviyorlar” dedi. Ünlü ardından, “Bizim vicdanımızın anayasasıdır İstiklal Marşı. Bugün oradaki kişilerin kendi kafalarına göre yaptıkları hareketin hesabını mahkemeye vereceklerdir” diye konuştu.

BİZE ZARAR VERME ÇABALARI OLACAK

Çalışmalara hız vereceklerinin altını çizen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Nisan ayında daha fazla sahada olacağız. Aziz hemşerilerimizi milli ittifakı desteklemeye davet edeceğiz. Birileri çirkin işlere bulaşacaktır. Şahsım ve birçok arkadaşımıza zarar verme çalışmaları daha da artacaktır. Bu karalama gayretleri bizi çıktığımız yoldan geri döndüremeyecektir. Bizim duruşumuz ve düşüncemiz budur” diye konuştu.

MHP KOCAELİ ESG ÇALIŞMA PROGRAMI

2 Nisan: İl Yönetim Toplantısı

3 Nisan: Derince

4 Nisan: Karamürsel

5-6 Nisan: Gebze

9: Nisan: İl Yönetim Toplantısı

10 Nisan: Körfez

11 Nisan: Çayırova

12 Nisan: Gölcük

13 Nisan: Başiskele

16 Nisan: İl Yönetim Toplantısı

17 Nisan: Kartepe

18 Nisan: Darıca

19 Nisan: Dilovası

20 Nisan: Kandıra

23 Nisan İl Yönetim Toplantısı

24-25 Nisan: İzmit

30 Nisan: İl Yönetim Toplantısı

SANDIK GÖREVLİLERİ EĞİTİM PROGRAMI

2 Mayıs: Derince

3 Mayıs: Karamürsel

4 Mayıs: Gebze

5 Mayıs: Körfez

6 Mayıs: Çayırova

7 Mayıs: Gölcük

8 Mayıs: Başiskele

9 Mayıs: Kartepe

10 Mayıs: Darıca

11 Mayıs: Dilovası

12 Mayıs: Kandıra

14 Mayıs: İzmit

SANDIK GÖREVLİKLERİ İLE MAHALLE BAŞKANLARI İFTAR PROGRAMI

21 Mayıs: Derince

22 Mayıs: Karamürsel

23 Mayıs: Gebze

24 Mayıs: Körfez

25 Mayıs: Çayırova

28 Mayıs: Gölcük

29 Mayıs: Başiskele

30 Mayıs: Kartepe

31 Mayıs: Darıca

1 Haziran: Dilovası

4 Haziran: Kandıra

5 Haziran: İzmit

9 Haziran: İl Yönetim 5 Bin Kişilik İftar Programı