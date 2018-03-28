Erdoğan Yılmaz’dan gövde gösterisi

Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) 3 Nisan’da yapılacak olan seçimler öncesi başkanlık yarışı için adaylar vaatlerini açıklamaya devam ediyor. ‘Diriliş KOTO’ grubunun başkan adayı olarak gösterdiği ve Necmi Bulut’a muhalif olanların sesi olarak ön plan çıkan TÜMSİAD Kocaeli Şube eski Başkanı Erdoğan Yılmaz, önceki akşam Antikkapı Restoran’da düzenlediği program ile davetlilere başkanlığı kazandığı takdirde yapmayı planladığı vaatlerini açıkladı.

PROJELERİNİ AÇIKLADI

Yüzlerce oda üyesinin katılımı ile gerçekleşen toplantı oldukça heyecanlı geçti. Program sırasında üyeler Erdoğan Yılmaz’a büyük destek verirken, Yılmaz’ın en önemli vaatlerinden biri KOTO’ya sosyal tesis ve kongre salonu kazandırma vaadi oldu. Programın açılışında katılımcıları selamlayan başkan adayı Erdoğan Yılmaz, ticaret odasının yüzünü üyelerine döndürmek istediklerini dile getirdi.

“ODAMIZ YÜZÜNÜ ÜYELERE DÖNECEK”

Yılmaz konuşmasında, “Odamız artık yüzünü bize döndürecek ve KOTO’nun çıtasını yükseltecek çalışmalarımızın son eşiğindeyiz. Kocaeli Ticaret Odası, performans olarak şu an maalesef beklentilerin çok altında. 25 tane vizyoner projeyle çalışmalarımızı tamamladık. Ticaret odasının özellikle Türkiye’de temsil edilmesi çok önemli. Yaptıkları hizmetlerden dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“VAATLERİMİZİ YAPAMAZSAK YÜZÜNÜZE BAKAMAM”

Sistem olarak insanların yüzüne dönük olması yönünde kanaat oluştuğunu dile getiren Yılmaz, “Yaptığım ziyaretlerin hepsinde genelde bu yönde şikayetler aldım. Kendi odalarımıza sahip çıkmamız lazım. Bunun içinde en önemli konu oy kullanmak. 4 yıl sonra söz verdiğimiz projeleri yapamazsak insanların karşısına çıkamayız. Bizim ar duygumuz var. Sadece bürokratik ilişkiler kuran odanın artık değişmesi lazım” diye konuştu.

ÇÖZÜM MASASI KURULACAK

Düzenlenen etkinlikte seçimleri kazanarak başkanlığa getirilmesi halinde hayata geçirmek istedikleri projeleri açıklayan başkan adayı Erdoğan Yılmaz, “Ticaret odasını, ticaret merkezine dönüştüreceğiz. 2 komiteye 1 danışman getireceğiz. Hukuk, finans, uluslararası ticaret danışmanlıkları ile Ombudsmanlık hizmeti vereceğiz, KOTO Bilgi Bankası ile üyelerimizle bilgileri paylaşacağız, Ar-Ge ve Proje merkezini hayata geçireceğiz. KOTO cep uygulaması ile üyelerimize en kısa yoldan hizmet verecek ve iletişim halinde olacağız. Çözüm Masası kurarak üyelerimizin sorunları ile daha yakından ilgileneceğiz” diye konuştu.

SOSYAL TESİS VE KONGRE MERKEZİ

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Odamıza has olarak KOTO Avantaj kartını faaliyete alacağız. Çırak değil, usta yetiştireceğiz. Her sektörde marka olma hedefi ile yola çıkacağız. Ortaklık kültürünü geliştirecek iş birliği-güç birliği diyeceğiz. Sosyal tesis ve kongre merkezini odamıza kazandıracağız, Savunma sanayisine destek olacağız. Şehrin ticari değerlerini ortaya çıkaracağız. Forum ve paneller düzenleyeceğiz. Genç KOTO’yu hayata geçireceğiz. Ticaretinde iflas eden firmalara 1 yıl asgari geçim desteği sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında. Ramazan ayında 1 ay boyunca iftar çadırı kuracağız. İhtiyaç sahiplerine burs vereceğiz. Tüm üyelerimize rozet takacağız. Sektörel fuarlar düzenleyeceğiz.”