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Hafta sonuna dikkat: Sıcaklıklar 25 dereceyi görecek!

Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Sıcaklıklar 25 dereceyi görecek!

Kocaeli’nin 5 günlük hava tahmin raporlarına göre, yarın Kocaeli semalarında yağmur bulutları hakim olacak. Sıcaklığın ise en yüksek 7, en düşük 2 derece olması bekleniyor. Haftanın son iş günündenn itibaren sıcaklıkların yavaş yavaş artışa geçmesi bekleniyor. Buna göre sıcaklığın Cuma 15, Cumartesi 21, Pazar ise 25 derece olması bekleniyor. Havanın durumu ise bu 3 günde parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.

Bugün 16:15 TSİ - Gündem

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