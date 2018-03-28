Yangının küllerini temizlerken yeniden yangın çıktı!

Edinilen bilgiye göre,Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) faaliyet gösteren ve 6 Şubat'taki yangın nedeniyle temizlik çalışması sürdürülen parfüm fabrikasındahenüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Atıkları saran alevler, fabrika alanının bir bölümüne sıçradı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelenitfaiye ekipleri,yangını kontrol altına aldı.
KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Alandaki temizlik çalışması, bir süre itfaiyenin köpük sıkmasıyla devam etti. GEBKİM'deki bir parfüm fabrikasının çatısında 6 Şubat'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamına yayılmıştı. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, AFAD, kimyasal araç ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.Zaman zaman patlama ve parlamaların yaşandığı yangın 5 saat süren çalışmaların sonucu kontrol altına alınmış, yangında fabrika kullanılamaz hale gelmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz