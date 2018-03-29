Kaza gece saatlerinde, TEM OtoyoluÇenedere viyadüğü girişinde meydana geldi.Hüseyin Yalçın idaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyonsürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucubariyerlere çarparak devrildi.Kamyon, ağaçlık alan içerisinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kamyonun içerisinde mahsur kalan Hüseyin Yalçın'ı kurtardı.112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hüseyin Yalçın tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün 09:03 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 11:19 TSİ )
Devrilen kamyon metrelerce sürüklendi!
İzmit'te, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 09:03 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz