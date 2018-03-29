Devrilen kamyon metrelerce sürüklendi!

Kaza gece saatlerinde, TEM OtoyoluÇenedere viyadüğü girişinde meydana geldi.Hüseyin Yalçın idaresindeki 41 L 1146 plakalı kamyonsürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucubariyerlere çarparak devrildi.Kamyon, ağaçlık alan içerisinde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, kamyonun içerisinde mahsur kalan Hüseyin Yalçın'ı kurtardı.112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hüseyin Yalçın tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.