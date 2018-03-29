Kaza akşam saatlerinde, D-130 Karayolu Ereğli mevkiinde meydana geldi. Necati Angün (49) idaresindeki 06 BK 7143 plakalı hafif ticari araç önünde ilerlemekte olan İzzet Kılıç (32) idaresindeki 41 PK 046 plakalı otobüse çarparak devrildi. 34 EG 9161 plakalı yolcu otobüsü kaza yapan araca çarpmamak için aniden durunca arkasında gelen 41 HE 944 plakalı otobüs çarptı. Kazada devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Karamürsel'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Karamürsel'de, 4 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
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Yorumlar
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leven - hergun okul gezısı ders saatınde sınav gunlerınde bırakın cocuklarımı okulda dursun ne dır bu gezıler parasını beledıye oduyor nerden bu degırmenın suyu okul muduru otobus fırmasınla anlasmalı ne bu rezıllık
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