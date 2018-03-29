Kaza, 21.00 sularında Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar mevkii D-130 Karayolu Yalova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman T. idaresindeki 45 M 6275 plakalı otomobile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takla attı. Otomobil sürücüsü takla atan araçtan çevredekilerin yardımı ile burnu bile kanamadan çıktı. Kazaya sebebiyet veren TIR sürücüsü ise durmayarak olay yerinden kaçtı. Kazada takla atan otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırılırken, D-130 Yüzbaşılar mevkii Yalova istikametinde araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazaya neden olan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
Bugün 09:11 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:16 TSİ )
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı!
Gölcük'te TIR'ın çarpması sonucu takla atan otomobilden sürücü burnu bile kanamadan çıktı.
Bugün 09:11 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz