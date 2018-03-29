İşte imza kampanyamıza destek veren isimler

Gazetemiz KOCAELİ'nin başlattığı "Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE'de yapılmasına HAYIR diyoruz" kampanyasına destek veren isimler aşağıdadır. Siz de kampanyaya destekte bulunmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak iletişim adreslerini öğrenebilirsiniz.
LİSTE
880 üyeli Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
1800 üyeli Kocaeli Tabipler Odası
1520 üyeli Kocaeli Barosu
40 üyeli Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği
500 üyeli Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği
4.500 üyeli Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
1138 üyeli Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
250 üyeli Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği
842 üyeli Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği
1780 üyeli Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müş.Odası
2522 üyeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
850 üyeli Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi
3236 üyeli Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi
114 üyeli Peyzaj Mimarlar Odası Kocaeli Temsilciliği
70 üyeli Şehir Plancıları Odası Kocaeli Temsilciliği
434 üyeli Harita ve Kadastro Müh. Od. Doğu Marmara Temsilciliği
443 üyeli Kocaeli Diş Hekimleri Odası
569 üyeli Kocaeli Eczacılar Odası
240 üyeli Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası
8700 üyeli CHP İzmit İlçe Başkanlığı
Sinan CELEP Makine Mühendisi
Elif CELEP Ev hanımı
Baki KüÇüK İş adamı
Zafer KORKMAZ Kaptan
Ela KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi
Ege KORKMAZ Öğrenci
Mümin KORKMAZ Emekli
Zöhre KORKMAZ Emekli
Melek ÇABUK Ev Hanımı
Hakan TOPRAK Memur
Fatih DEMİREL Petline Körfez Tesis Müdürü
Müfif A. EROK Eğitim Kariyer Gelişim Uzmanı
Hulusi ARISAL Emekli
Canan ARISAL Emekli
Hakan ŞENTüRK Muhasebeci
Özlem ŞENTüRK Ev hanımı
Eymen ŞENTüRK Öğrenci
Mira ŞENTüRK Öğrenci
Nurettin ŞENTüRK Emekli
Saniye ŞENTüRK Emekli
Necdet SİNADANLI Esnaf
Sevim SİNADANLI Ev hanımı
Bahar YüNYELİ Çevre mühendisliği öğrencisi
Gizem KILIÇKAPLAN Çevre mühendisliği öğrencisi
Melek AĞDACI Ev hanımı
Özgür Ulaş AĞDACI Veteriner hekim
Defne Revna AĞDACI Öğrenci
Erman EYİDEMİR Muhasebe meslek elemanı
Beyzanur KARABOĞA Öğrenci
Ufuk PALABIYIK Serbest muh.mali müşavir
Şaziye PALABIYIK Ev hanımı
Barbaros PALABIYIK Öğrenci
Aysun MECİT Öğrenci
Rafet KAYAN Endüstri mühendisi
Adem MUTLU İşçi
Keriman MUTLU Ev hanımı
Muharrem MUTLU Emekli
Nermin SAKA İşçi
Ferihan SAKA İşçi
Fatma ÇOKGEZER Ev hanımı
Erbatun SAKA Öğrenci
Ecren SAKA Öğrenci
İrem ÇOKGEZER Öğrenci
Sedat SAKA Emekli
İlkay SAKA Satış mümessili
Güray CENGİZ Memur
Hüseyin OKUMUŞ Hindi üreticisi
Ferdi AKKAŞ Makine teknikeri
Yılmaz AY İşçi
Ergün DEMİR Gazeteci
Hüseyin SERT Emekli
Ali ERGüNEY Memur
Gülnur KADİROĞLU Öğretmen
Necla KARTAL Ev hanımı
Yusuf Ali KADİROĞLU Öğrenci
Ahmet ERYILMAZ Ticaret
Meral ÖZÖN Muhasebe sorumlusu
Seda TURAN Muhasebe uzmanı
Ömer ÖZZAİM Muhasebeci
Çiğdem YETİŞTİREN Yönetici sekreteri
Perihan YETİŞTİREN Ev hanımı
Hüseyin BAŞTüRK Tıp Fakültesi öğrencisi
Esra TAŞÇI Tıp Fakültesi öğrencisi
Nazmi ÇAYCI Otel yöneticisi
Beytullah SERT İşçi
Oktay BİÇER İnşaat işçisi
Meltem BİÇER Ev hanımı
Efe BİÇER Öğrenci
Saadet ÖZCAN Emekli
Aşkın SOYSAL İşçi
Enver DEMİRSOYSAL İşçi
Ömer DÖNMEZ İşçi
Salih YAĞCI İşçi
14 bin 127 üyesiyle Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı
Metin ÖZEN Emekli
Selami ŞENER İzmit Ayazma Mah.Muhtarı
Şazimet KARDAŞ Emekli
Şeref YILMAZ Emekli
Aysel BAŞAR Ev hanımı
Fatma YILMAZ Emekli
Şükran YILMAZ Emekli
Barbaros TANTAN Gazeteci
Sibel TANTAN Ev hanımı
Seyhan CANAYAZ Temizlik elemanı
Hakan ACAR Jeofizik mühendisi
Ender ALTINAY Esnaf
Fevzi İPEKDAL Makine teknisyeni
Yıldırım POLAT İşçi
Erdinç TASLAK İşçi
Gülbeyaz İPEKDAL İşçi
Kahraman İPEKDAL İşçi
Zeki YAKA İşçi
Gültekin MİSKET İşçi
Şuayıp SEÇKİN İşçi
Nehir AYDOĞAN İşçi
Esma YAVUZ İşçi
Ahmet ÖNER Emekli
Enver DEMİRSOYSAL İşçi
Ömer DÖNMEZ İşçi
Salih YAĞCI İşçi
Mutlu ÇELİKKOL Akademisyen
Vakkas AKSU Emekli çevre sağ. teknisyeni
Şafak ALTIN Denetçi
Emine ALTIN Ev hanımı
Enes Ufuk ALTIN Öğrenci
Zeynep ALTIN Öğrenci
Safiye DEMİREL Ev hanımı
Orhan DEMİREL Pazar personeli
Murat TUNCER Operatör
29 bin 800 üyeli CHP Kocaeli İl Başkanlığı
Hasan BAYRAK İşçi
İlhan ÖZCAN İşçi
Tuncay ATMACA İşçi
Erdin AKGüNEŞ İşçi
Ozan DOĞUN İşçi
Engin CEBECİ İşçi
Arzu CEBECİ Ev hanımı
Emin CEBECİ Emekli
Müslüme CEBECİ Emekli
Ömer TİMUR Memur
Mehmet Böke ELEMEN Muhasebeci
Halil İbrahim UĞURLU Emekli
Volkan GüNEY Satış yöneticisi
Hüseyin C. DAĞBAŞI Emekli
Hülya UZUKULE Öğrenci
Emre ÖZKAN Kocaeli üniversitesi çalışanı
Turgut GİDER Emekli
Mutlu GİDER Öğrenci
Güler GİDER İşçi
Necla ASLAN Ev hanımı
Yaşar YILDIZ Emekli
Ali ERGüNEY Memur
Mehmet Ali YAVUZ Öğrenci
Zafer ÇETİN İRONİ Yapım Organizasyon
İlker ÖZBEN Emekli
Mesut KAVURT İşadamı
Mustafa ZENGİN Orman Yüksek Mühendisi
Mustafa TENGEREK Ziraat Mühendisi
Turan TUĞANLI Emekli öğretmen
Tülay MUTLU Ev hanımı
Gülay YENİCELİ Kimya mühendisi
İhsan PARLAK Makina Mühendisi- Memur
Ferdi YENİ İşçi
Hakkı ŞAHİN Uzman İşletme teknisyeni
Dilek ŞAHİN Ev hanımı
Efe Murathan ŞAHİN Öğrenci
Ege Batuhan ŞAHİN Öğrenci
Emine ŞAHİN Ev hanımı
Tarkan ŞAHİN İşçi
Nihal ŞAHİN Ev hanımı
İlyas KARAKOÇ İşletmeci
Şükriye KARAKOÇ Ev hanımı
Hakan KARAKOÇ Müteahhit firma
Murat KAYMAZ Esnaf
Erdem KORUCUOĞLU Satış Uzmanı
İlyas Volkan TURAN Elektrik Mühendisi
Vasfi ÖZKAN Özel sektörde çalışan
Hayriye ÖZKAN Ev hanımı
Ayça ÖZKAN Öğrenci
Ceyhan KOÇAK Makina mühendisi
Hakan KOÇAR Emekli Eğitimci
Nazım ÇELİK Yazar
A.Feridun PAÇACI Emekli
Emrah PAÇACI Kategori Müdürü
İlayda PAÇACI Öğrenci
Mahsun SüER Öğretmen
Cihat ALTUNYUVA Emekli Öğretmen
Halil AKDUMAN Emekli
Bediha AKDUMAN Emekli
Mustafa KESKİN Yazılımcı
Cüneyt ZEYBEK Sağlık Personeli
Ali ZEYBEK Emekli
Şenay DURMAZ Satış temsilcisi
Hüseyin DURMAZ Satış temsilcisi
Hasan TURANLI Emekli
Oğuz MERİÇ Elektrik mühendisi
Emine YILMAZ Emekli
Emine SARI Emekli
Feyza Nur AK KOü Tıp Fak.öğrencisi
Serpil AK Ev Hanımı
Berçin TEKEŞ KOü Tıp Fakültesi öğrencisi
Saliha ÇAKIR KOü Tıp Fakültesi öğrencisi
Zeynep Nur ÖZTüRK Öğrenci
Zeynep KARAHASANOĞLU Öğrenci
Ceydanur AĞGüN Öğrenci
Elif SAMANCI Öğrenci
Vedat GüLENER Emekli
Sevinç GüLENER Emekli
Hüseyin A. GüLENER Emekli öğretmen
Tuğba GüLENER Dev Adamlar Basketbol O. Sor.
Sema KAHRAMAN Ev kadını
İbrahim KAHRAMAN Emekli
Soner LEVENTOĞLU Mühendis
Keramettin GENÇTüRK İnşaat Mühendisi-İşletmeci
Mehmet KORKMAZ Doktor
Sabire AKTOP Öğrenci
Adem AKTOP İşçi
Abdurrahim MAHMUTOĞLU Emekli İlköğretim Müfettiş
Güllü MAHMUTOĞLU Ev hanımı
Rıdvan SEZEN Esnaf
Semiha SEZEN Ev hanımı
Alperen SEZEN Öğrenci
Bilgi DEHMEN Emekli bankacı
Açelya ÇELİK İşçi emeklisi
Osman İlhan CEBECİ Emekli öğretmen
İkbal TAŞTAN Öğretmen
Kürsat TAŞTAN Öğretmen
Sefa ÇETKİN Öğrenci
İbrahim SERTÇELİK Öğretim üyesi
Fadime SERTÇELİK Öğretim üyesi
Anılcan SERTÇELİK Öğrenci
Nihat ŞAHİN Emekli
Şükran ŞAHİN Ev hanımı
Faruk ŞAHİN Astsubay
Sefa ŞAHİN Öğretmen
Sümeyye BALKAYA Öğrenci
Nurşen BALKAYA Direksiyon Eğitmeni
Hüseyin BALKAYA Efsane Ticaret ortakları
Ammar BALKAYA Efsane Ticaret ortakları
Şebnem Kalay Memur
103 üyeli ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)
Yahyakaptan Şub.Başkanlığı
Fikret MUGANLO Almanya’da çalışıyor
Sami OLGAÇ Emekli
Gökay PARMAKERLİ Esnaf
İbrahim TüRKÇAKAL Esnaf
Ahmet BALKAYA Emekli
Ayten BALKAYA Ev hanımı
Miray Can MUTLU Öğrenci
İclal NASIRLI Memur emeklisi
Gürsel YILMAZ Öğretmen
Erkan MORKURT Emekli
Fatma YAVUZ Ev hanımı
Emine SARI Emekli
Emine YILMAZ Muhasebeci
Fevzi İPEKDAL Makine teknikeri
Feyza YAVUZ Öğrenci
Sami GüN Emekli
Fethiye GüN Emekli
Havva GüN Ev hanımı
Şeyma Nur MUTLU- KOü Bilgisayar Müh.öğrencisi
Mehmet Emin YILMAZ Emekli
Mustafa ARSLAN Emekli
Ergün GÖKSU Emekli
Fatih M.ÇAĞLAR Doktor
Elif Pelin ACAR İş güvenliği teknikeri
Neşe BEŞER Emekli
Erdem MUTLU Emekli
Ersin ERGüL İşçi
Emine GüLSEVER Ev hanımı
Cevdet GüLSEVER Emekli
Oktay Aldemir Kalite Kontrol Şefi
İlker AKYOL Dış ticaret uzmanı
Azize AKYOL Laborant
Gubsem AKYOL Öğrenci
Niyazi TEMİZKAN Jeoloji Y. Müh.
Fuat AKGüL Elektrik Mühendisi
Döndü KURT Ev hanımı
Ramazan KURT Emekli
Okan EROL Muhasebe M. Yardımcısı
Burak YAŞARBAŞ Lisans Öğrencisi
Ayşe Nur GÖNEN Lisans Öğrencisi
Fatma EROL Ev Hanımı
Turan EROL İşçi
Satı EROL Telesekreter
Hikmet KARACA Çayocağı işletmecisi.
Dilek Kalfa RİGGS Emekli
Çiğdem G. TüRKER Elektrik Mühendisi
Muhammet BAŞCI Pazarlama uzmanı
Hasan ERDEMİR Siber Yazılım
Semih ÖNER Asker
Ömer ÖNER Öğrenci
Sinan DURAL İşçi
Görkem SAVAL İşletmeci
Serhat ÇİÇEK İşçi
Av. Muhammet F. YILDIZ Yıldız Hukuk & Danış. Bürosu
Nursen Esen Emekli bankacı
Hamdi Mamak (Pasta – Tatlı Ustası)
Cengiz Özen (Teknisyen)
Yılmaz Soykan (Pirelli’de işçi)
Cenap Elmas (Gazeteci)
Osman Arslam (Memur Şoför)
15 bin 418 üyeli İYİ PARTİ Kocaeli İl Başkanlığı
Selime ŞAHLA- Hekim
Yasin ÇOBANDEDE- İşçi
Zeliha ÇOBANDEDE- Muhasebeci
Ecrin ÇOBANDEDE-Öğrenci
Müzeyyen ÇOBANDEDE- Ev hanımı
Esra GÜRBÜZ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; sağlık teknikeri
Aysun GÜREL- KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Özlem YILDIZ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Semra AKALAN-KOÜ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Erdinç KIRBAŞ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; Memur
Oğuzhan MERAKLI-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Taner BÖREK- KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Tarık GÜZEL-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; personel
Nazife UZUN-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Adnan ÖZER-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur
Levent GÜRBÜZ: Körfez Belediyesi Güreş Antrenörü
Nurettin ŞİRİN: Emekli işçi
Ülgiye ŞİRİN-Ev hanımı
Besime GÜRBÜZ- Emekli işçi
Yakup ŞAHİN- Doktor
Metin OKUDUCU- Doktor
Betül KÖSE- Doktor
Bedriye TUĞANALP- Doktor
Nazan ÇETİN- Doktor
Kaner GÜLLENDİ- Doktor
Gülseren IŞILTAN- Doktor
Zafer KESKİN- Doktor
Gülsüm SEVEN- Doktor
Kayhan İŞGÜZAR- Doktor
Halenur VATANSEVER-Tıbbi Sekreter
Dilek ÖVÜÇ- Hemşire
Ahmet ÖVÜÇ-Emekli hastane müdür yardımcısı
Behiç MEMİŞOĞLU-Emekli öğretmen
Nigar İNANÇ-Görsel Sanatlar öğretmeni
Cüneyt MERGAN-Memur
Nurcan MERGAN-Ev hanımı
Halit ÇABUK-Doktor
Nafiz KORKMAZ-Ekonomist
Recep DURU-Otomotiv teknik
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz