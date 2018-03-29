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Bugün 09:45 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:24 TSİ )

İşte imza kampanyamıza destek veren isimler

Gazetemiz KOCAELİ'nin başlattığı "Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE'de yapılmasına HAYIR diyoruz" kampanyasına destek veren isimler aşağıdadır.

Gazetemiz KOCAELİ'nin başlattığı "Çöp fabrikasının İzmit UMUTTEPE'de yapılmasına HAYIR diyoruz" kampanyasına destek veren isimler aşağıdadır. Siz de kampanyaya destekte bulunmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak iletişim adreslerini öğrenebilirsiniz.

LİSTE

880 üyeli Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

1800 üyeli Kocaeli Tabipler Odası

1520 üyeli Kocaeli Barosu

40 üyeli Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

500 üyeli Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

4.500 üyeli Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

1138 üyeli Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

250 üyeli Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

842 üyeli Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği

1780 üyeli Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müş.Odası

2522 üyeli İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

850 üyeli Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

3236 üyeli Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

114 üyeli Peyzaj Mimarlar Odası Kocaeli Temsilciliği

70 üyeli Şehir Plancıları Odası Kocaeli Temsilciliği

434 üyeli Harita ve Kadastro Müh. Od. Doğu Marmara Temsilciliği

443 üyeli Kocaeli Diş Hekimleri Odası

569 üyeli Kocaeli Eczacılar Odası

240 üyeli Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası

8700 üyeli CHP İzmit İlçe Başkanlığı

Sinan CELEP Makine Mühendisi

Elif CELEP Ev hanımı

Baki KüÇüK İş adamı

Zafer KORKMAZ Kaptan

Ela KORKMAZ Ziraat Yüksek Mühendisi

Ege KORKMAZ Öğrenci

Mümin KORKMAZ Emekli

Zöhre KORKMAZ Emekli

Melek ÇABUK Ev Hanımı

Hakan TOPRAK Memur

Fatih DEMİREL Petline Körfez Tesis Müdürü

Müfif A. EROK Eğitim Kariyer Gelişim Uzmanı

Hulusi ARISAL Emekli

Canan ARISAL Emekli

Hakan ŞENTüRK Muhasebeci

Özlem ŞENTüRK Ev hanımı

Eymen ŞENTüRK Öğrenci

Mira ŞENTüRK Öğrenci

Nurettin ŞENTüRK Emekli

Saniye ŞENTüRK Emekli

Necdet SİNADANLI Esnaf

Sevim SİNADANLI Ev hanımı

Bahar YüNYELİ Çevre mühendisliği öğrencisi

Gizem KILIÇKAPLAN Çevre mühendisliği öğrencisi

Melek AĞDACI Ev hanımı

Özgür Ulaş AĞDACI Veteriner hekim

Defne Revna AĞDACI Öğrenci

Erman EYİDEMİR Muhasebe meslek elemanı

Beyzanur KARABOĞA Öğrenci

Ufuk PALABIYIK Serbest muh.mali müşavir

Şaziye PALABIYIK Ev hanımı

Barbaros PALABIYIK Öğrenci

Aysun MECİT Öğrenci

Rafet KAYAN Endüstri mühendisi

Adem MUTLU İşçi

Keriman MUTLU Ev hanımı

Muharrem MUTLU Emekli

Nermin SAKA İşçi

Ferihan SAKA İşçi

Fatma ÇOKGEZER Ev hanımı

Erbatun SAKA Öğrenci

Ecren SAKA Öğrenci

İrem ÇOKGEZER Öğrenci

Sedat SAKA Emekli

İlkay SAKA Satış mümessili

Güray CENGİZ Memur

Hüseyin OKUMUŞ Hindi üreticisi

Ferdi AKKAŞ Makine teknikeri

Yılmaz AY İşçi

Ergün DEMİR Gazeteci

Hüseyin SERT Emekli

Ali ERGüNEY Memur

Gülnur KADİROĞLU Öğretmen

Necla KARTAL Ev hanımı

Yusuf Ali KADİROĞLU Öğrenci

Ahmet ERYILMAZ Ticaret

Meral ÖZÖN Muhasebe sorumlusu

Seda TURAN Muhasebe uzmanı

Ömer ÖZZAİM Muhasebeci

Çiğdem YETİŞTİREN Yönetici sekreteri

Perihan YETİŞTİREN Ev hanımı

Hüseyin BAŞTüRK Tıp Fakültesi öğrencisi

Esra TAŞÇI Tıp Fakültesi öğrencisi

Nazmi ÇAYCI Otel yöneticisi

Beytullah SERT İşçi

Oktay BİÇER İnşaat işçisi

Meltem BİÇER Ev hanımı

Efe BİÇER Öğrenci

Saadet ÖZCAN Emekli

Aşkın SOYSAL İşçi

Enver DEMİRSOYSAL İşçi

Ömer DÖNMEZ İşçi

Salih YAĞCI İşçi

14 bin 127 üyesiyle Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı

Metin ÖZEN Emekli

Selami ŞENER İzmit Ayazma Mah.Muhtarı

Şazimet KARDAŞ Emekli

Şeref YILMAZ Emekli

Aysel BAŞAR Ev hanımı

Fatma YILMAZ Emekli

Şükran YILMAZ Emekli

Barbaros TANTAN Gazeteci

Sibel TANTAN Ev hanımı

Seyhan CANAYAZ Temizlik elemanı

Hakan ACAR Jeofizik mühendisi

Ender ALTINAY Esnaf

Fevzi İPEKDAL Makine teknisyeni

Yıldırım POLAT İşçi

Erdinç TASLAK İşçi

Gülbeyaz İPEKDAL İşçi

Kahraman İPEKDAL İşçi

Zeki YAKA İşçi

Gültekin MİSKET İşçi

Şuayıp SEÇKİN İşçi

Nehir AYDOĞAN İşçi

Esma YAVUZ İşçi

Ahmet ÖNER Emekli

Enver DEMİRSOYSAL İşçi

Ömer DÖNMEZ İşçi

Salih YAĞCI İşçi

Mutlu ÇELİKKOL Akademisyen

Vakkas AKSU Emekli çevre sağ. teknisyeni

Şafak ALTIN Denetçi

Emine ALTIN Ev hanımı

Enes Ufuk ALTIN Öğrenci

Zeynep ALTIN Öğrenci

Safiye DEMİREL Ev hanımı

Orhan DEMİREL Pazar personeli

Murat TUNCER Operatör

29 bin 800 üyeli CHP Kocaeli İl Başkanlığı

Hasan BAYRAK İşçi

İlhan ÖZCAN İşçi

Tuncay ATMACA İşçi

Erdin AKGüNEŞ İşçi

Ozan DOĞUN İşçi

Engin CEBECİ İşçi

Arzu CEBECİ Ev hanımı

Emin CEBECİ Emekli

Müslüme CEBECİ Emekli

Ömer TİMUR Memur

Mehmet Böke ELEMEN Muhasebeci

Halil İbrahim UĞURLU Emekli

Volkan GüNEY Satış yöneticisi

Hüseyin C. DAĞBAŞI Emekli

Hülya UZUKULE Öğrenci

Emre ÖZKAN Kocaeli üniversitesi çalışanı

Turgut GİDER Emekli

Mutlu GİDER Öğrenci

Güler GİDER İşçi

Necla ASLAN Ev hanımı

Yaşar YILDIZ Emekli

Ali ERGüNEY Memur

Mehmet Ali YAVUZ Öğrenci

Zafer ÇETİN İRONİ Yapım Organizasyon

İlker ÖZBEN Emekli

Mesut KAVURT İşadamı

Mustafa ZENGİN Orman Yüksek Mühendisi

Mustafa TENGEREK Ziraat Mühendisi

Turan TUĞANLI Emekli öğretmen

Tülay MUTLU Ev hanımı

Gülay YENİCELİ Kimya mühendisi

İhsan PARLAK Makina Mühendisi- Memur

Ferdi YENİ İşçi

Hakkı ŞAHİN Uzman İşletme teknisyeni

Dilek ŞAHİN Ev hanımı

Efe Murathan ŞAHİN Öğrenci

Ege Batuhan ŞAHİN Öğrenci

Emine ŞAHİN Ev hanımı

Tarkan ŞAHİN İşçi

Nihal ŞAHİN Ev hanımı

İlyas KARAKOÇ İşletmeci

Şükriye KARAKOÇ Ev hanımı

Hakan KARAKOÇ Müteahhit firma

Murat KAYMAZ Esnaf

Erdem KORUCUOĞLU Satış Uzmanı

İlyas Volkan TURAN Elektrik Mühendisi

Vasfi ÖZKAN Özel sektörde çalışan

Hayriye ÖZKAN Ev hanımı

Ayça ÖZKAN Öğrenci

Ceyhan KOÇAK Makina mühendisi

Hakan KOÇAR Emekli Eğitimci

Nazım ÇELİK Yazar

A.Feridun PAÇACI Emekli

Emrah PAÇACI Kategori Müdürü

İlayda PAÇACI Öğrenci

Mahsun SüER Öğretmen

Cihat ALTUNYUVA Emekli Öğretmen

Halil AKDUMAN Emekli

Bediha AKDUMAN Emekli

Mustafa KESKİN Yazılımcı

Cüneyt ZEYBEK Sağlık Personeli

Ali ZEYBEK Emekli

Şenay DURMAZ Satış temsilcisi

Hüseyin DURMAZ Satış temsilcisi

Hasan TURANLI Emekli

Oğuz MERİÇ Elektrik mühendisi

Emine YILMAZ Emekli

Emine SARI Emekli

Feyza Nur AK KOü Tıp Fak.öğrencisi

Serpil AK Ev Hanımı

Berçin TEKEŞ KOü Tıp Fakültesi öğrencisi

Saliha ÇAKIR KOü Tıp Fakültesi öğrencisi

Zeynep Nur ÖZTüRK Öğrenci

Zeynep KARAHASANOĞLU Öğrenci

Ceydanur AĞGüN Öğrenci

Elif SAMANCI Öğrenci

Vedat GüLENER Emekli

Sevinç GüLENER Emekli

Hüseyin A. GüLENER Emekli öğretmen

Tuğba GüLENER Dev Adamlar Basketbol O. Sor.

Sema KAHRAMAN Ev kadını

İbrahim KAHRAMAN Emekli

Soner LEVENTOĞLU Mühendis

Keramettin GENÇTüRK İnşaat Mühendisi-İşletmeci

Mehmet KORKMAZ Doktor

Sabire AKTOP Öğrenci

Adem AKTOP İşçi

Abdurrahim MAHMUTOĞLU Emekli İlköğretim Müfettiş

Güllü MAHMUTOĞLU Ev hanımı

Rıdvan SEZEN Esnaf

Semiha SEZEN Ev hanımı

Alperen SEZEN Öğrenci

Bilgi DEHMEN Emekli bankacı

Açelya ÇELİK İşçi emeklisi

Osman İlhan CEBECİ Emekli öğretmen

İkbal TAŞTAN Öğretmen

Kürsat TAŞTAN Öğretmen

Sefa ÇETKİN Öğrenci

İbrahim SERTÇELİK Öğretim üyesi

Fadime SERTÇELİK Öğretim üyesi

Anılcan SERTÇELİK Öğrenci

Nihat ŞAHİN Emekli

Şükran ŞAHİN Ev hanımı

Faruk ŞAHİN Astsubay

Sefa ŞAHİN Öğretmen

Sümeyye BALKAYA Öğrenci

Nurşen BALKAYA Direksiyon Eğitmeni

Hüseyin BALKAYA Efsane Ticaret ortakları

Ammar BALKAYA Efsane Ticaret ortakları

Şebnem Kalay Memur

103 üyeli ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)

Yahyakaptan Şub.Başkanlığı

Fikret MUGANLO Almanya’da çalışıyor

Sami OLGAÇ Emekli

Gökay PARMAKERLİ Esnaf

İbrahim TüRKÇAKAL Esnaf

Ahmet BALKAYA Emekli

Ayten BALKAYA Ev hanımı

Miray Can MUTLU Öğrenci

İclal NASIRLI Memur emeklisi

Gürsel YILMAZ Öğretmen

Erkan MORKURT Emekli

Fatma YAVUZ Ev hanımı

Emine SARI Emekli

Emine YILMAZ Muhasebeci

Fevzi İPEKDAL Makine teknikeri

Feyza YAVUZ Öğrenci

Sami GüN Emekli

Fethiye GüN Emekli

Havva GüN Ev hanımı

Şeyma Nur MUTLU- KOü Bilgisayar Müh.öğrencisi

Mehmet Emin YILMAZ Emekli

Mustafa ARSLAN Emekli

Ergün GÖKSU Emekli

Fatih M.ÇAĞLAR Doktor

Elif Pelin ACAR İş güvenliği teknikeri

Neşe BEŞER Emekli

Erdem MUTLU Emekli

Ersin ERGüL İşçi

Emine GüLSEVER Ev hanımı

Cevdet GüLSEVER Emekli

Oktay Aldemir Kalite Kontrol Şefi

İlker AKYOL Dış ticaret uzmanı

Azize AKYOL Laborant

Gubsem AKYOL Öğrenci

Niyazi TEMİZKAN Jeoloji Y. Müh.

Fuat AKGüL Elektrik Mühendisi

Döndü KURT Ev hanımı

Ramazan KURT Emekli

Okan EROL Muhasebe M. Yardımcısı

Burak YAŞARBAŞ Lisans Öğrencisi

Ayşe Nur GÖNEN Lisans Öğrencisi

Fatma EROL Ev Hanımı

Turan EROL İşçi

Satı EROL Telesekreter

Hikmet KARACA Çayocağı işletmecisi.

Dilek Kalfa RİGGS Emekli

Çiğdem G. TüRKER Elektrik Mühendisi

Muhammet BAŞCI Pazarlama uzmanı

Hasan ERDEMİR Siber Yazılım

Semih ÖNER Asker

Ömer ÖNER Öğrenci

Sinan DURAL İşçi

Görkem SAVAL İşletmeci

Serhat ÇİÇEK İşçi

Av. Muhammet F. YILDIZ Yıldız Hukuk & Danış. Bürosu

Nursen Esen Emekli bankacı

Hamdi Mamak (Pasta – Tatlı Ustası)

Cengiz Özen (Teknisyen)

Yılmaz Soykan (Pirelli’de işçi)

Cenap Elmas (Gazeteci)

Osman Arslam (Memur Şoför)

15 bin 418 üyeli İYİ PARTİ Kocaeli İl Başkanlığı

Selime ŞAHLA- Hekim

Yasin ÇOBANDEDE- İşçi

Zeliha ÇOBANDEDE- Muhasebeci

Ecrin ÇOBANDEDE-Öğrenci

Müzeyyen ÇOBANDEDE- Ev hanımı

Esra GÜRBÜZ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; sağlık teknikeri

Aysun GÜREL- KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Özlem YILDIZ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Semra AKALAN-KOÜ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Erdinç KIRBAŞ-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; Memur

Oğuzhan MERAKLI-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Taner BÖREK- KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Tarık GÜZEL-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; personel

Nazife UZUN-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Adnan ÖZER-KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi; memur

Levent GÜRBÜZ: Körfez Belediyesi Güreş Antrenörü

Nurettin ŞİRİN: Emekli işçi

Ülgiye ŞİRİN-Ev hanımı

Besime GÜRBÜZ- Emekli işçi

Yakup ŞAHİN- Doktor

Metin OKUDUCU- Doktor

Betül KÖSE- Doktor

Bedriye TUĞANALP- Doktor

Nazan ÇETİN- Doktor

Kaner GÜLLENDİ- Doktor

Gülseren IŞILTAN- Doktor

Zafer KESKİN- Doktor

Gülsüm SEVEN- Doktor

Kayhan İŞGÜZAR- Doktor

Halenur VATANSEVER-Tıbbi Sekreter

Dilek ÖVÜÇ- Hemşire

Ahmet ÖVÜÇ-Emekli hastane müdür yardımcısı

Behiç MEMİŞOĞLU-Emekli öğretmen

Nigar İNANÇ-Görsel Sanatlar öğretmeni

Cüneyt MERGAN-Memur

Nurcan MERGAN-Ev hanımı

Halit ÇABUK-Doktor

Nafiz KORKMAZ-Ekonomist

Recep DURU-Otomotiv teknik

Bugün 09:45 TSİ - Gündem

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