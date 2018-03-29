Olay, geçen pazartesi günü, Gebze Cumhuriyet Mahallesi 2239 Sokak'ta meydana geldi. Erdem Baysal, yenisini yapmak üzere Darıca Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerindeki evini yıkarak, çıkan keresteleri evin bahçesine istifledi. Erdem Baysal, 4 kişinin keresteleri 2 at arabasına yüklediğini gördü. Bağırarak keresteleri çalanlara engel olmaya çalışan Erdem Baysal, başarılı olamayınca kuzeni Erkan Baysal'ı da yanına alarak hırsızların peşine düştü. Darıca'dan Gebze'ye geçen hırsızların tabanca ile ateş açması sonucu Erdem Baysal yaralandı. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem Baysal'ın ciğerine saplanan kurşun yapılan ameliyatla alındı. Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak, zanlıları tespit etmek için çalışma başlattı.
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Hırsız kurşunu hastaneye düşürdü!
Darıca'da yıktığı evinden çıkan keresteleri çalan hırsızların peşine düşen Erdem Baysal (33), hırsızların tabanca ile ateş açması sonucu yaralandı.
Bugün 10:06 TSİ - Asayiş
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Yorumlar
(1 )
AYHAN - iyiki kendi yaralanmış.eger hırsızı vursaydı yanmıştı adaletini sevdiğim.adaleti
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