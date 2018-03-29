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Bugün 10:24 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:22 TSİ )

Kocaeli, devlet yatırımında 81. il!

TBMM'de görüşmelerine devam edilen Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sorular yönelten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar kamu yatırımlarında Kocaeli’nin haksızlığa uğradığını söyledi.

Akar, Kocaeli’nin 2017 yılında tahakkuk edilen 79 Milyar verginin tahsilatında %92 oranı ile 81 il içerisinde 1’inci olduğunu ifade ederek vergilerin yaklaşık yüzde 12’sinin Kocaeli kentinden alındığına dikkat çekti. 2018 yılı kamu yatırım oranında Kocaeli'nin payının yüzde 0,2 olduğunu belirterek, 81 il içerisinde en çok vergi ödeyen 2’inci il olan Kocaeli’nin yatırım sırasında 81’inci olduğunu söyledi.

EKONOMİNİN BEL KEMİĞİ

Akar’ın Kocaeli kentinin problemlerinin çözümü ve hakkı olan vergiden payın verilmesine ilişkin sorularına cevap veren Maliye Bakanı Naci Ağbal Kocaeli’nin ekonominin bel kemiği, dinamosu olduğunu, gerekli yatırımların yapıldığını belirterek Kocaelileri ve Haydar Akar’ı takdir ettiğini söyledi.

Akar ve Bakan arasındaki konuşma Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı;

HAYDAR AKAR (Kocaeli): Sayın Bakan, Kocaeli ili 2017 rakamlarıyla 79 milyar TL vergi tahakkuk etmiş, yüzde 92'yle de vergi tahsilatı yapılan 1'inci il olmuştur yani Türkiye'de ödenen vergilerin, tahsil edilen vergilerin yaklaşık yüzde 11,5'u, yüzde 12'ye yakını Kocaeli ilinden almışsınız. Bunu alırken Kocaeli'ne 2018 yılı için kamu yatırımı olarak öngördüğünüz rakam sadece 451 milyon lira, o da yüzde 0,2 gibi bir rakama tekabül ediyor. İllerle karşılaştırdığımızda, 81 il içerisinde Türkiye'de en çok vergisini ödeyen 2'nci ili Kocaeli'ni en sonuncu il olarak görüyoruz. Bu problemin çözümü için veya Kocaeli'ndeki problemlerin çözümü için Kocaeli'nin hakkı olan vergiden alacağı payı ne zaman ödemeyi düşünüyorsunuz? Bununla ilgili ne gibi bir çalışmanız var?

Sayın Akar, Kocaeli'yle ilgili… Kocaeli, ekonomimizin bel kemiği.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) :Evet.

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt):Kocaeli'ye her türlü yatırımı da götürüyoruz. Kocaeli vergi de topluyor, ekonominin de dinamosu.

HAYDAR AKAR (Kocaeli): Hangi yatırımı yapıyorsunuz?

MALİYE BAKANI NACİ AĞBAL (Bayburt):Kocaelilileri de takdir ediyoruz, sizi de takdir ediyoruz.

HAYDAR AKAR (Kocaeli):Sonuncu geliyor Sayın Bakan, sonuncu il.

Bugün 10:24 TSİ - Ekonomi

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