Belediyeden "Çocuk parkı" açıklaması geldi

Belediyenin Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki çocuk oyun alanları ve basketbol sahasının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirtilerek” söz konusu alanda 2 adet tenis kortu, 1 adet basketbol mini futbol sahası, 3 adet çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki mevcut tenis kortlarının tadilata girmesi sebebiyle vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine tenis eğitmenlerinin denetiminde spor yapılmasını sağlamak amacı ile belediyemiz 3062 Ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan sadece 2 adet tenis sahasını 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıl süre ile kiraya vermiştir. Bölgedeki çocuk oyun alanlarının ve basketbol sahasının kapatılması söz konusu değildir. Vatandaşlarımız tüm sahaları ve oyun alanlarını kullanmaya devam edecektir. Ayrıca kiraya verilen alana herhangi bir ilave inşaat büfe, çay bahçesi vs. yapılmayacaktır. Kira şartnamesinde de bu durum açıkça belirtilmiştir” denildi.