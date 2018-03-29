Kayıp cüzdanını Zabıta sayesinde buldu

Şimdiye kadar onlarca kişiyi sevindiren İzmit Zabıtası, bir öğrenciye de büyük mutluluk yaşattı. Ömer Ayyıldız isimli bir öğrenci, şehir merkezinde gezerken içinde 200 lira para, kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanını kaybetti. Cüzdanından tam ümidini kesmişken İzmit Zabıtasından gelen telefonla büyük sevinç yaşayan Ayyıldız, soluğu zabıta haber merkezinde aldı. Görevliler tarafından içinde para, kimlik ve kredi kartı bulunan kaybettiği cüzdanını teslim alan Ömer Ayyıldız “ sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Tam umudumu kesmişken bana büyük sevinç yaşattınız” şeklinde duygularını dile getirdi.