Şimdiye kadar onlarca kişiyi sevindiren İzmit Zabıtası, bir öğrenciye de büyük mutluluk yaşattı. Ömer Ayyıldız isimli bir öğrenci, şehir merkezinde gezerken içinde 200 lira para, kimlik ve kredi kartı bulunan cüzdanını kaybetti. Cüzdanından tam ümidini kesmişken İzmit Zabıtasından gelen telefonla büyük sevinç yaşayan Ayyıldız, soluğu zabıta haber merkezinde aldı. Görevliler tarafından içinde para, kimlik ve kredi kartı bulunan kaybettiği cüzdanını teslim alan Ömer Ayyıldız “ sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Tam umudumu kesmişken bana büyük sevinç yaşattınız” şeklinde duygularını dile getirdi.
Bugün 10:34 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
Kayıp cüzdanını Zabıta sayesinde buldu
İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, cüzdan ve kimliklerini kaybedenleri sevindirmeye devam ediyor.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Bugün 10:34 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz